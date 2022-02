Μετά την μεγάλη επιτυχία του πρώτου “AQUILA on the Road 2020”, ο Όμιλος ξενοδοχείων AQUILA Hotels & Resorts σε συνεργασία με την εταιρία εκπαίδευσης και διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού AA+Partners, διοργανώνει το “AQUILA on the Road 2022” σε έξι πόλεις της Β. Ελλάδος. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στις 12/2/2022 στα Τρίκαλα για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον τομέα του τουρισμού. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 15:30.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα δίωρο εκπαιδευτικό σεμινάριο από την καταξιωμένη στο χώρο εταιρία εκπαίδευσης AA+Partners με θέμα “Τα ξενοδοχεία στην εποχή Covid-19 και μετά – Οι νέες τάσεις”. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι νέες τάσεις στον χώρο, οι αλλαγές που έφερε η πανδημία, ποιες από αυτές ήρθαν για να μείνουν και οι εξελίξεις στον τομέα της εξυπηρέτησης του πελάτη. Στο τέλος της εκπαίδευσης θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Στη συνέχεια, τα στελέχη του ομίλου ξενοδοχείων AQUILA Hotels & Resorts θα παρουσιάσουν την εταιρία καθώς και τις δυνατότητες καριέρας και τις νέες θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία του δυναμικά αναπτυσσόμενου Ομίλου στην Κρήτη.

Τέλος, στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης, όσοι παρευρισκόμενοι το επιθυμούν και έχουν αιτηθεί σχετικά, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιτόπου συνεντεύξεις με τα στελέχη του ομίλου ΑQUILA Hotels & Resorts και να διερευνήσουν τις δυνατότητες εργασίας στo σημαντικό αυτό ξενοδοχειακό Όμιλο στην Κρήτη.

Η φυσική πρόσβαση στο χώρο της εκδήλωσης θα γίνεται μόνο με πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού κατά της νόσου Covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στον χώρο με ταυτόχρονη τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων.

Προκειμένου να τηρηθούν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης, απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή είναι η ηλεκτρονική εγγραφή των ενδιαφερομένων στο https://bit.ly/AquilaontheRoad2022. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Συστήνεται η αποστολή του βιογραφικού σημειώματος μέσω της φόρμας εγγραφής.

Πρόγραμμα “AQUILA on the Road 2022”

ΚΟΖΑΝΗ 11/2/2022 “Κοβεντάρειος” Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης

11/2/2022 “Κοβεντάρειος” Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης ΤΡΙΚΑΛΑ 12/2/2022 Gallery Art Hotel

12/2/2022 Gallery Art Hotel ΦΛΩΡΙΝΑ 13/2/2022 Lingos Hotel-Tottis

ΣΕΡΡΕΣ 18/2/2022 Elpida Resort & Spa

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19/2/2022 Astir – Egnatia Alexandroupolis

ΔΡΑΜΑ 20/2/2022 Hydrama Grand Hotel

Aquila Hotels and Resorts

Ο όμιλος Aquila Hotels & Resorts αποτελείται από 4 ξενοδοχειακές μονάδες 5***** στην Κρήτη (Aquila Rithymna Beach, Aquila Porto Rethymno, Aquila Elounda Village, Aquila Atlantis Hotel) με προδιαγραφές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, μετρώντας πολλές δεκαετίες στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Ως άξιος εργοδότης της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας με αγάπη για την φιλοξενία, ανοίγει τις πόρτες του σε επαγγελματίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας μέσα σε ένα επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον.

Ο όμιλος έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία από τουριστικούς οργανισμούς και διεθνείς ενώσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών του με χιλιάδες πιστούς πελάτες και πολλές δράσεις στο ενεργητικό του για την διατήρηση της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Στόχος του ομίλου Aquila δεν είναι απλώς να φανεί αντάξιος των προσδοκιών του επισκέπτη αλλά να τις υπερβεί, πάντα με γνώμονα τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και την άψογη και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών του.

AA + Partners

Η AA+Partners κατέχει μια σφαιρική και σε βάθος προσέγγιση του ανθρώπου ως κεντρικού παράγοντα αλλαγής του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Από την ίδρυση της το 2001, η εταιρία προσφέρει υψηλής ποιότητας και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας υπηρεσίες που επικεντρώνονται στην εκπαίδευση προσωπικού και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναγκών.