Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων της 6ης , 7ης & 8ης Ιουλίου 2021 είναι τα εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Αριθμός Ψηφισάντων : 786
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 694
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 92
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ο.Ε.Μ.Ε.Θ.:
Αριθμός Ψηφισάντων : 774
Έλαβαν σταυρούς προτίμησης :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 678
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 91
Οι έδρες στα όργανα του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κατανέμονται ως εξής :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 7
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 0
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 3
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 0
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ο.Ε.Μ.Ε.Θ:
1) ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 23
2) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ 3
Κατόπιν τούτων ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά σειρά σταυρών προτίμησης :
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
|ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΟΥΤΣΙΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΡΗΤΙΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|ΝΤΕΛΛΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΦΑΛΤΑΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΚΟΚΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ
Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή κατά σειρά σταυρών προτίμησης :
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
|ΚΕΜΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|ΚΟΥΤΣΑΓΙΑ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
|ΚΙΟΣΣΕ
|ΜΑΡΙΑ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Γ) Για Αντιπροσώπους στην Ο.Ε.Μ.Ε.Θ. κατά σειρά σταυρών προτίμησης :
ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ
|ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|ΚΟΥΤΣΙΑΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΦΑΛΤΑΚΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΚΡΗΤΙΚΟΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|ΝΤΕΛΛΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΒΛΟΝΤΖΟΥ
|ΣΟΦΙΑ
|ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
|ΜΠΕΗ
|ΖΩΗ (ΤΖΙΝΑ)
|ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
|ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ)
|ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
|ΜΙΧΑΛΗΣ
|ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
|ΤΣΙΟΥΝΑΡΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
|ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΝΤΙΡΟΚΑΛΤΣΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
|ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΤΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ
|ΚΟΚΚΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΕΜΟΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
|ΚΡΑΪΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
|ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΟΥΛΑ)
|ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
|ΚΙΟΣΣΕ
|ΜΑΡΙΑ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ
|ΑΡΕΤΗ
|ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
|ΤΖΑΝΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|ΤΖΕΛΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΤΖΙΩΡΑΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
|ΣΤΑΪΚΟΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
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