Η εφηβεία, αυτό το μεταβατικό στάδιο στη ζωή ενός παιδιού, είναι μία περίοδος που σηματοδοτείται από αλλαγές στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά. Πριν φτάσει ωστόσο στο στάδιο της εφηβείας, το παιδί περνά πρώτα από την προ-εφηβεία. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια που ακολουθεί η εξέλιξη ενός παιδιού είναι:

Η βρεφική ηλικία, από 0 ως 2 έτη

Η νηπιακή ηλικία, από τα 2 ως τα 4 έτη

Η παιδική ηλικία, από τα 4 ως τα 8 έτη

Η προ-εφηβεία, από τα 8 ως τα 12 έτη

Η μέση εφηβεία, από τα 12 ως τα 16 έτη

Η τελική εφηβεία, από τα 16 ως τα 18 έτη

Προ-εφηβεία, ονομάζεται το στάδιο το οποίο οδηγεί από την παιδική ηλικία, στην «δύσκολη» μέση και τελική εφηβική. Πράγματι, οι «μεγάλες» αλλαγές στο σώμα και τη συμπεριφορά ενός παιδιού παρατηρούνται στην εφηβεία, ωστόσο η προ-εφηβεία περιλαμβάνει επίσης σημαντικές αλλαγές σε βιολογικό, αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Μία από αυτές είναι και η έντονη δυσοσμία. Είναι λοιπόν σημαντικό να αρχίσει το παιδί να χρησιμοποιεί καθημερινά αποσμητικό, και χρέος του γονέα να το εκπαιδεύσει ώστε να αποκτήσει αυτή την καθημερινή συνήθεια, η οποία θα το συνοδεύσει στην εφηβική, αλλά και την ενήλικη ζωή του.

Η χρήση του αποσμητικού ωστόσο, συνοδεύεται από μεγάλα ερωτηματικά. Τα χημικά στοιχεία τα οποία εμπεριέχονται στις συνθέσεις των αποσμητικών, έχουν βλαβερές συνέπειες για τον οργανισμό ενός ενήλικα, πόσο μάλλον για το ευαίσθητο σώμα ενός παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό επομένως, να γίνει πολύ προσεκτικά και σωστά η επιλογή του αποσμητικού που θα χρησιμοποιήσει ένα παιδί στην προ-εφηβεία. Τι θα πρέπει να προσέξει άρα ένας γονιός;

Αρχικά, θα πρέπει να ελέγξει τα συστατικά του αποσμητικού και να αποφύγει εκείνα τα οποία περιέχουν άλατα αλουμινίου phthalates, talc, BHT και mineral oils. Πρόκειται για τοξικά συστατικά, τα οποία δεν έχουν καμία θέση στο σώμα ενός παιδιού. Η ασφαλέστερη επιλογή λοιπόν, είναι τα φυσικά αποσμητικά. Τα φυσικά αποσμητικά, είναι free from όλα τα βλαβερά χημικά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στον οργανισμό ενός παιδιού, ενώ έχουν αποδειχθεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των οσμών.

Τα Salt of the Earth Natural Deodorants είναι ο ηγέτης στην κατηγορία των natural αποσμητικών, με μία ευρεία γκάμα που περιλαμβάνει κρυστάλλους αλλά και vegan επιλογές για κάθε ανάγκη. Πρόκειται για προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, τόσο αποτελεσματικά όσο και ηθικά (ένα πολύτιμο μάθημα για το παιδί). Σε αντίθεση με τα χημικά αντιιδρωτικά, τα οποία μπλοκάρουν τους πόρους και τους αδένες, εμποδίζοντας τη φυσική διαδικασία παραγωγής ιδρώτα στο σώμα του παιδιού, τα Salt of the Earth αφήνουν το δέρμα και το σώμα να αναπνεύσει. Με λίγα λόγια, τα Salt of the Earth Natural Deodorants δεν είναι αντιιδρωτικά αλλά καθαρά αποσμητικά προϊόντα.

Επιτρέπουν και διευκολύνουν τις φυσικές λειτουργίες εφίδρωσης του σώματος, αφήνοντας ένα λεπτό στρώμα φυσικών ορυκτών αλάτων στην επιδερμίδα, τα οποία αναστέλλουν την ανάπτυξη των βακτηρίων που προκαλούν οσμή. Βλέπεις, δεν είναι ο ιδρώτας του παιδιού που μυρίζει. Οι οσμές προκαλούνται εξαιτίας των βακτηρίων που ζουν στην επιδερμίδα, το λεγόμενο μικροβίωμα για το οποίο σίγουρα έχεις ακούσει. Αυτά τα βακτήρια «τρέφονται» ουσιαστικά με τις πρωτεΐνες του ιδρώτα και το αποτέλεσμα είναι οι δυσάρεστες οσμές.

Τα αποσμητικά Salt of the Earth Natural Deodorants, καταπολεμούν τις ζυμώσεις που προκαλούνται όταν τα βακτήρια αρχίσουν να τρέφονται με τον ιδρώτα, συνεπώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα στη ρίζα του. Αποτελούνται από 100% φυσικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων φυσικών βοτανικών εκχυλισμάτων και ελαίων, ορυκτών αλάτων και βιολογική Aloe Vera, και όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι η ασφαλέστερη και πιο υγιεινή συνήθεια που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί στην προ-εφηβεία, μία συνήθεια που θα συνεχίσει να το ακολουθεί στην εφηβική αλλά και ενήλικη ζωή του.

Μάλιστα, η γκάμα των Salt of the Earth Natural Deodorants είναι ευρεία και περιλαμβάνει απολαυστικά προϊόντα (με αρώματα όπως αγγούρι και πεπόνι, cotton, και λουλουδένιες επιλογές), σε μορφή roll on και spray χωρίς προωθητικά, που μπορούν να γίνουν ένα beauty ritual για κάθε κοριτσάκι, αλλά και καθημερινή κίνηση για τα αγοράκια. Το best seller της γκάμας ωστόσο, και η πλέον ιδανική επιλογή για παιδιά στην προ-εφηβεία, είναι το Salt of the Earth Classic Vegan Crystal. Πρόκειται για έναν αποσμητικό κρύσταλλο, ο οποίος ενεργοποιείται με το νερό, δεν έχει άρωμα και προστατεύει από τις οσμές για ώρες.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η προ-εφηβεία είναι ένα στάδιο γεμάτο αλλαγές και η πρώτη από αυτές που θα παρατηρήσει ένας γονιός, είναι οι δυσάρεστες οσμές που δεν είχε το παιδί σε μικρότερη ηλικία. Το αποσμητικό επομένως αποτελεί μονόδρομο και τα αποσμητικά Salt of the Earth Natural Deodorants είναι η top επιλογή, αφού προσφέρουν απόλυτα φυσική προστασία και φροντίδα, ενώ παράλληλα προστατεύουν και το περιβάλλον.

Τα Salt of the Earth Natural Deodorants, βλέπεις, παράγονται με 100% φυσικά συστατικά, χωρίς δοκιμές σε ζώα, είναι όλα vegan, πολλά από αυτά είναι plastic free και ξαναγεμίζουν βοηθώντας μας να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα που αφήνουμε στον πλανήτη. Μαζί με την προστασία λοιπόν, προσφέρουν και ένα πολύτιμο μάθημα υπευθυνότητας, σωστών πρακτικών και αγάπης για το περιβάλλον και τον πλανήτη.

