Μετά την επέλαση του τυφώνα Ίαν που ήταν βασικό θέμα στα διεθνή ΜΜΕ, ο πλανήτης θυμήθηκε προηγούμενους όπως τον τυφώνα Κατρίνα, διαπιστώνοντας ότι πολλές φορές η οργή της φύσης είναι πολύ πιο καταστροφική κι από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Ο απολογισμός των θυμάτων του τυφώνα Ίαν, ενός από τους πιο σφοδρούς στην πρόσφατη ιστορία των ΗΠΑ, που έπληξε το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας τον Σεπτέμβριο, έφθασε τους 107 νεκρούς.

Δείτε στην gallery τις καταστροφές που προκάλεσε ο τυφώνας Ίαν:

Ο Ίαν συγκαταλέγεται στους πιο φονικούς τυφώνες που έχουν χτυπήσει τις ΗΠΑ από την αρχή του αιώνα. Ωστόσο, ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει πολύ μικρότερος από αυτόν του Κατρίνα, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Λουιζιάνα και σκότωσε τουλάχιστον 1.800 ανθρώπους το 2005.

Ο Ίαν, τυφώνας Κατηγορίας 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον) όταν έφθασε πάνω από τη γη στη Φλόριντα, πλημμύρισε ολόκληρες συνοικίες, κατέστρεψε σπίτια, γέφυρες, μέρος του δικτύου ηλεκτροδότησης.