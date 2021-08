Δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένες από αυτές έκαναν τεράστια επιτυχία και στα ταμεία λόγω της Ελλάδας (Mamma mia, Απέραντο Γαλάζιο, Το μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι, Τα κανόνια του Ναβαρόνε, Ζορμπάς, κ.λπ.), αλλά ταυτόχρονα κατάφεραν να διαφημίσουν τις ομορφιές της χώρας μας.

Ακόμη και σήμερα, μπορεί κάποιος να βρει στην Αμοργό Γάλλους, που θέλουν να δουν το απέραντο γαλάζιο, Βρετανούς που ψάχνουν τα σημεία που χόρευε η Μέριλ Στριπ στη Σκιάθο και στο Πήλιο. Όμως και στην τηλέοραση τοπία όπως αυτό της Κέρκυρας μάγεψαν τους τηλεθεατές της βρετανικής σειράς Durells αυξάνοντας τον τουρισμό στο νησί.

Η αγαπημένη «τριλογία της Κέρκυρας» του βρετανού φυσιοδίφη Τζέραλντ Ντάρελ, που πέρασε μέρος των παιδικών του χρόνων στο νησί, έχει μεταφερθεί παραπάνω από μία φορές στην μικρή οθόνη.

Η τελευταία τηλεοπτική της απόδοση ολοκληρώθηκε το 2019 μετά από τέσσερις υπέρ-επιτυχημένες σεζόν που ανέδειξαν τις ομορφιές και την μοναδική φυσιογνωμία του νησιού σε τέτοιο βαθμό που το ευρωπαϊκό τηλεοπτικό κοινό ψήφισε την Κέρκυρα ως τη νικήτρια τοποθεσία γυρισμάτων παγκοσμίως στον on line διαγωνισμό για το 2018 EUFCN Location Award. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι βρετανοί tour operators οργάνωσαν ειδικά πακέτα με ξενάγηση στα μέρη που γυρίστηκαν οι Durells, πακέτα που έγιναν ανάρπαστα.

Πολλά, ίσως τα περισσότερα γυρίσματα της δημοφιλούς σειράς, πραγματοποιήθηκαν στα Δανίλια, στο χωριό-μουσείο του νησιού που οι ντόπιοι το ξέρουμε ως το «χωριό του Μπούα» καθώς ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μπούας ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης του και εκείνος που είχε την έμπνευση να «γεννηθεί» στην Κέρκυρα ένα πιστό αντίγραφο παραδοσιακού κερκυραϊκού οικισμού.

Το χωριό, που κατασκευάστηκε το 1977, αποτέλεσε και ένα από τα σκηνικά του «Τζέιμς Μποντ: Για τα μάτια σου μόνο», της μοναδικής ταινίας με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό βρετανό κατάσκοπο που γυρίστηκε στην Ελλάδα.