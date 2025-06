Τρίκαλα, Μυτιλήνη, Αγγλία, Ολλανδία και επιστροφή στα Μετέωρα. Κάπως έτσι είναι η διαδρομή της Τζώρτζια Παπαγεωργίου. «Κόρη στρατιωτικού και μεγαλωμένη ανά την Ελλάδα λόγω μεταθέσεων, θα έλεγα πως είμαι καλά εκπαιδευμένη στις μετακομίσεις, και μάλλον μου έμεινε το μικρόβιο της μετακίνησης!» λέει η ίδια. Μέσα από όλη τη διαδρομή της, έμαθε τα «μυστικά» του HR και τώρα έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, βοηθώντας τις εταιρείες να «συνδεθούν» με υποψήφια ταλέντα, και το αντίστροφο.

«Καιρό πριν επιστρέψω στην Ελλάδα έχτιζα το brand μου, το WhatzNext, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ξεκίνησα να εργάζομαι ως ανεξάρτητος συνεργάτης HR (freelancer) για εταιρείες αλλά και ως Career Coach (CV, Interview & LinkedIn expert). Οι υπηρεσίες μου καλύπτουν ένα εύρος από B2B μέχρι B2C», εξηγεί. Τώρα μιλά στο It’s Possible και περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχει, παραθέτει μερικά γρήγορα tips σε όσους αναζητούν εργασία, ενώ μας δίνει και μία εικόνα: «Η στιγμή που ξυπνάς το πρωί και ανοίγεις το παντζούρι και αντικρίζεις τη θέα των Μετεώρων, είναι πραγματικά μοναδική και ανεπανάληπτη!».

Τώρα η βάση σας είναι σας Τρίκαλα. Αλλά ποια είναι η διαδρομή σας μέχρι να εγκατασταθείτε εκεί;

Κόρη στρατιωτικού και μεγαλωμένη ανά την Ελλάδα λόγω μεταθέσεων, θα έλεγα πως είμαι καλά εκπαιδευμένη στις μετακομίσεις, και μάλλον μου έμεινε το μικρόβιο της μετακίνησης! Συνεπώς στην ενήλική μου ζωή έφυγα από τα όμορφα Τρίκαλα για να σπουδάσω κοινωνιολογία στη Μυτιλήνη. Έπειτα πήγα Αγγλία, στο Μπερμινχαμ, για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (το γνωστό HR).

ΣΠΟΥΔΑΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΑ ΤΟ “ΤΑΞΙΔΙ” ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΖΗΣΑ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΓΙΑ 5,5 ΧΡΟΝΙΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΖΗΣΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 9,5 ΧΡΟΝΙΑ).

Με λίγα λόγια θα έλεγα πως κυνηγούσα την καριέρα μου και όταν έφτασα επαγγελματικά πιο πάνω και από όσο ονειρεύτηκα (στην τελευταία μου δουλειά στο Άμστερνταμ ήμουν Global People & Recruitment Manager), αποφάσισα να επιστρέψω στην Ελλάδα για να μεταφέρω τη γνώση και την εμπειρία μου στον κλάδο του HR & Recruitment στη ελληνική αγορά. Βέβαια, οφείλω να ομολογήσω πως πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, μετά από τόσα χρόνια στο εξωτερικό, επίσης μου είχε λείψει ο ήλιος και η θάλασσα της Ελλάδας!

Τι υπηρεσίες παρέχετε ως freelancer αυτή τη στιγμή;

Πάντα έβρισκα πολύ ελκυστικό τον κόσμο του επιχειρείν και όταν ξεκίνησε η περίοδος του Covid-19, έψαχνα να βρω τρόπους έκφρασης μέσα από τη δουλειά μου. Εκεί μέσα από τις δικές μου αγωνίες και προβληματισμούς, που διαρκώς αναρωτιόμουν What’s next for me, σκέφτηκα να ξεκινήσω τη δική μου δουλειά. Έτσι, καιρό πριν επιστρέψω στην Ελλάδα έχτιζα το brand μου, το WhatzNext, και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ξεκίνησα να εργάζομαι ως ανεξάρτητος συνεργάτης HR (freelancer) για εταιρείες αλλά και ως Career Coach (CV, Interview & LinkedIn expert). Οι υπηρεσίες μου καλύπτουν ένα εύρος από B2B μέχρι B2C.

ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ B2B ΠΑΡΕΧΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ HR & RECRUITMENT (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας, προσαρμόζω υπηρεσίες που αφορούν HR Trainings (εκπαιδεύσεις HR είτε στο τμήμα του HR είτε στους managers των εταιρειών όπως π.χ Radical Collaboration & Leadership), Recruitment Trainings (εκπαιδεύσεις για το πως να κάνεις συνεντεύξεις που θα ελκύουν και θα διατηρούν τα καλύτερα ταλέντα) αλλά και δημιουργία HR & Recruitment Strategy, Performance Management (αξιολογήσεις), Team Building Activities and Team Bonding (ενίσχυση συνεργατικότητας ομάδας), Digital Transformation (εγκατάσταση HR & Recruitment συστημάτων), δημιουργία HR Policies & Processes και τέλος Employee Engagement & Employee Wellness Programs (δέσμευση εργαζομένων με τον οργανισμό και δημιουργία προγράμματος ευεξίας).

Ενώ για το κομμάτι του B2C, προσφέρω tailor made υπηρεσίες σε ανθρώπους που ψάχνουν την πρώτη τους εργασία είτε την επόμενη τους εργασία σε ελλάδα και εξωτερικό, καθώς επίσης τους υποστηρίζω και στην διαδικασία αλλαγής καριέρας. Οι υπηρεσίες κυρίως καλύπτουν ανάγκες στη δημιουργία/βελτιστοποίηση εξατομικευμένου βιογραφικού, προετοιμασία συνέντευξης αλλά και τη δημιουργία/βελτιστοποίηση του LinkedIn profile.

Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ξεκινήσεις μια τέτοια επαγγελματική δραστηριότητα από τα Τρίκαλα;

Το να είσαι freelancer στο κλάδο μου, έχει την μεγάλη ευελιξία και τη δυνατότητα να εργαστείς εξ’ αποστάσεως. Οπότε δεν θα έλεγα πως σε αυτό το κομμάτι συνάντησα κάποια δυσκολία. Μεγαλύτερη δυσκολία θα έλεγα πως συνάντησα το να γράφω εμαιλ στα ελληνικά (χαχαχα)! Γενικότερα, η προσαρμογή στην Ελληνική πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που συνάντησα, και με άλλους έλληνες του εξωτερικού που έχουν επιστρέψει και συζητάμε, αυτό θα έλεγα πως μας απασχολεί περισσότερο. Στην περίπτωσή μου, ήταν μια ώριμη και συνειδητή επιλογή οπότε κάνει αυτή την πρόκληση λίγο πιο ομαλή αλλά όντως παραμένει η μεγαλύτερη δυσκολία.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΗΤΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΩΣ FREELANCER, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΩ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

Ποιες είναι οι 5 γρήγορες συμβουλές που θα δίνατε σε όποιον/α αναζητά εργασία σήμερα έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας;

Παρατηρώ πολύ συχνά ότι στην Ελλάδα οι υποψήφιοι συμπεριφέρονται αρκετά αυθόρμητα και πηγαίνουν στις συνεντεύξεις απροετοίμαστοι ή όχι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Συνεπώς θα πρότεινα συνοπτικά να μελετούν/προσέχουν τα εξής παρακάτω σημεία:

– Να δημιουργούμε ανταγωνιστικά και μοντέρνα βιογραφικά (μέχρι 2 σελίδες) που να βεβαιώνουν πως αναδεικνύουν την εμπειρία μας και πως παρέχουμε όλες τις σημαντικές απαραίτητες πληροφορίες (π.χ. πολύ συχνά βλέπω ότι δεν γράφουμε σε ποια πόλη είναι η τρέχουσα ή και οι προηγούμενες εργασιακές εμπειρίες).

– Να προετοιμαζόμαστε καλά όσον αφορά το πως να παρουσιαστούμε και πως να περιγράψουμε επαρκώς την εμπειρία μας ώστε να “πουλάμε” την εμπειρία μας, που αυτό έχει ως συνέπεια να μπορούμε να διεκδικήσουμε και καλύτερες απολαβές.

– Να έχουμε πάντα ένα καλά ενημερωμένο LinkedIn profile, και να θυμόμαστε πως το LinkedIn είναι στην ουσία το digital βιογραφικό μας. Εγώ προσωπικά, δεν έχω κάνει ποτέ πρόσληψη χωρίς να έχω δει το LinkedIn profile του υποψηφίου.

– Να έχουμε προετοιμαστεί πολύ καλά για το ποια είναι τα κίνητρά μας για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας, γιατί ενδιαφερόμαστε για τη συγκεκριμένη εταιρεία και να έχουμε μελετήσει το προφιλ του ανθρώπου που θα μας πάρει συνέντευξη. Επίσης, πάντα πρέπει να έχουμε προετοιμάσει τις δικές μας ερωτήσεις προς την εταιρεία, όταν μας καλούν για συνέντευξη.

– Να λαμβάνουμε υπόψη τον ανταγωνισμό, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας εκεί έξω στην αγορά εργασίας. Πρέπει να γινόμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας γνωρίζοντας τα δυνατά και τα αδύνατά μας σημεία για να μπορούμε να ανταποκριθούμε αναλόγως.

Από την άλλη, βλέπουμε κάποιες επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι «δεν βρίσκουν εργαζόμενους». Γιατί θεωρείτε ότι γίνεται αυτό;

Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ καυτή θα έλεγα! Σ’ ευχαριστώ που με ρωτάς Γιάννη. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτή την ερώτηση, την καλύπτω μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχω. Για να απαντήσω και όσο πιο συνοπτικά μπορώ, θα έλεγα ότι είναι μια γέφυρα όπου οι εταιρείες και οι managers κάθονται στη μια μεριά ενώ οι υποψήφιοι στην άλλη μεριά. Υπάρχει απόσταση όπου θα πρέπει και οι δύο μεριές να διανύσουν για να μπορέσουν να “συναντηθούν” και μέσα από τις υπηρεσίες μου βοηθώ και τις δύο μεριές να γεφυρώσουν αυτή την απόσταση. Ωστόσο, θα δώσω ένα παράδειγμα από την κάθε πλευρά για να μπορέσω να εξηγήσω λίγο περισσότερο τα αίτια της απόστασης αυτής.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες/managers που προσλαμβάνουν για τις ομάδες τους, είναι άνθρωποι και αυτό σημαίνει ότι από την φύση μας όλοι έχουμε προκαταλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, εδώ συναντάμε την τάση να προσλαμβάνουν για τις ομάδες τους επηρεασμένοι από την προκατάληψη της ομοιότητας (το γνωστό Commonality Bias). Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν συνέντευξη από υποψηφίους και διαλέγουν να προσλάβουν αυτόν τον υποψήφιο με τον οποίο έχουν τα πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή με αυτόν που ταιριάζουν πιο πολύ σαν προσωπικότητες. Αυτό που λέμε ότι κάποιος μου έκανε το “κλικ”. Ωστόσο, αυτό πολύ πιθανό να οδηγήσει σε “κακή” πρόσληψη γιατί το ότι τα “βρίσκουμε” δεν αποτελεί αντικειμενικό κριτήριο και πολύ πιθανό να μην μπορεί να κάνει την δουλειά, ίσως όχι τόσο καλά όσο κάποιος που θα επιλέγονταν ξεκάθαρα για τις ικανότητές του για την συγκεκριμένη θέση.

Από την άλλη μεριά, οι υποψήφιοι πηγαίνουν σε συνεντεύξεις χωρίς να έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Το ξέρω πως το ανέφερα και παραπάνω και ίσως θεωρείται αυτονόητο ότι κάποιος θα προετοιμαστεί για μια συνέντευξη αλλά πραγματικά το συναντάς τόσο συχνά που θα έλεγα ότι πραγματικά λείπει η σωστή προετοιμασία. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η ερώτηση γιατί θέλετε αυτή τη δουλειά με την ερώτηση γιατί θέλετε να εργαστείτε στην εταιρεία μας, είναι δύο εντελώς διαφορετικές ερωτήσεις που σχεδόν κατά κόρον συγχέονται, γίνονται μια απάντηση και απαντώνται λάθος. Εδώ να πω πως στην πρώτη ερώτηση ο συνεντευκτής ψάχνει να βρει τα κίνητρα του υποψηφίου γιατί του αρέσει να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά, ενώ στην δεύτερη ερώτηση ο συνεντευκτής προσπαθεί να διακρίνει το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Όταν προετοιμαζόμαστε κατάλληλα, οι δυο αυτές ερωτήσεις έχουν και ευδιάκριτες διαφορετικές απαντήσεις.

Συνεπώς, για να μην κουράσω περισσότερο, θα έλεγα πως είναι ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί την αγορά σήμερα αλλά με τα κατάλληλα εργαλεία, μεθόδους, πρακτικές και στρατηγική μπορούμε να το λύσουμε με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Για κάποιον που δεν γνωρίζει, πείτε μας και δύο λόγια για το πως είναι η ζωή στα Τρίκαλα και στα Μετέωρα.

Γενικά στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να συσχετίζουμε διάφορα μέρη της Ελλάδας με το εξωτερικό, το ίδιο συμβαίνει και στα Τρίκαλα, όπου τα αποκαλούμε το “Άμστερνταμ της Ελλάδας”. Με αυτη την έννοια, λοιπόν, εγώ δεν έχω και μεγάλη διαφορά γιατί από το Άμστερνταμ της Ολλανδίας μετακόμισα στο “Άμστερνταμ της Ελλάδας” (χαχα)!

Η ζωή θα έλεγα πως είναι μιας επαρχιακής πόλης της Ελλάδας, ωστόσο, ο τόπος είναι τόσο ευλογημένος που τα κάλλη της δεν τελειώνουν! Έχει πολλούς κατοίκους (όλος ο νομός έχει περίπου 90 χιλιάδες πληθυσμό), και η πόλη έχει ένα όμορφο vibe από τη διασκέδαση μέχρι τους καθημερινούς ρυθμούς. Έχει ωραία ζωή μιας που όλα είναι εύκολα προσβάσιμα με το ποδήλατο και πραγματικά ο χρόνος έχει άλλη αξία αφού δεν τον χαραμίζεις στις μετακινήσεις. Επίσης, ο Θεσσαλικός κάμπος μας παρέχει άφθονα υγιεινά διατροφικά καλούδια που, προσωπικά, εύκολα τα συγκρίνω με ότι καλύτερο μπορεί να έχω γευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και φυσικά, η πιο μαγική εποχή είναι τα χριστούγεννα όπου η λειτουργία του Μύλου των Ξωτικών πραγματικά κάνει την διαφορά σε πανελλαδικό επίπεδο! Το μόνο που θα έλεγα πως λείπει από τα Τρίκαλα είναι η θάλασσα, αλλά ευτυχώς σε 1,5 ώρα έχουμε πρόσβαση και εκεί!

Τέλος, η μοναδικότητα της υπεροχής των Μετεώρων δεν είναι ποτέ αρκετή! Κάθε εποχή έχει τη χάρη της και το απολαμβάνω εξίσου. Προσωπικά, θα έλεγα, πως η στιγμή που ξυπνάς το πρωί και ανοίγεις το παντζούρι και αντικρίζεις τη θέα των Μετεώρων, είναι πραγματικά μοναδική και ανεπανάληπτη! Επίσης, προσφέρει πολλές δραστηριότητες όπου μπορείς να απολαύσεις τη φύση, όπως πεζοπορίες στα όμορφα μονοπάτια των Μετεώρων και όχι μόνο αλλά και για όσους αγαπούν τα extreme sports, μπορούν να απολαύσουν δραστηριότητες όπως αναρρίχηση στα βράχια μέχρι πτήση με ανεμόπτερο.

Όταν ζούσα στο εξωτερικό και έδειχνα σε συναδέλφους και φίλους το τόπο καταγωγής μου, όλοι με ρωτούσαν γιατί έφυγα. Τώρα μπορώ να απαντήσω σε όλους, ότι έλειψα για λίγο και επέστρεψα στη βάση μου!

itspossible.gr