Paradiso… Βρίσκεται στην Βαρκελώνη κι έχει κατακτήσει την κορυφή του κόσμου αφού ψηφίστηκε ως Νο 1 των 50 καλύτερων bar παγκοσμίως. Όχι άδικα θα προσθέσω εγώ καθώς πραγματικά πρόκειται για έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο όπου το να πιείς το ποτό σου αποτελεί ιεροτελεστία στην κυριολεξία.

Γράφει η Βιβή Μαργαρίτη

Το Paradiso βρίσκεται δίπλα στη γοτθική συνοικία, σε ένα μικρό στενό στη γειτονιά El Born, μια ιδιαίτερα ζωντανή και αρτιστίκ γειτονιά (μπαρ, street food στέκια, όμορφες γωνιές θα σε συνεπάρουν).

Άκουσα για πρώτη φορά για το Paradiso από την Λίτσα Ζαφείρη, υπεύθυνη του ταξιδιωτικού γραφείου Ξεχωριστά Ταξίδια (προτιμήστε το για τα ταξίδια σας είναι κορυφή) η οποία μάλιστα με συνόδεψε στο bar για να μου δείξει τα κατατόπια.

Μόλις φτάσετε μπορεί να σας…τρομάξει η ατελείωτη ουρά που θα συναντήσετε στην είσοδό του καθώς η φήμη του το έχει εκτινάξει στις προτιμήσεις ντόπιων και τουριστών, αλλά αξίζει τον κόπο η αναμονή (ευτυχώς για μένα ο Αιμίλιος και η Γιάννα φρόντισαν να πάνε από νωρίς και να αποφύγω την ταλαιπωρία της ατελείωτης ουράς). Επίσης, αυτό που πρέπει να γνωρίζετε για να μη βρεθείτε εξ απροόπτων είναι ότι συχνά οι περίοικοι διαμαρτύρονται για το θόρυβο και καλούν την αστυνομία (το έζησα και η πρώτη σκέψη μου ήταν «δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά). Αν η ουρά είναι μεγάλη προτιμήστε να καθίσετε σε ένα τραπεζάκι έξω, παραγγείλτε ένα ποτό και απολαύστε το μέχρι να έρθει η σειρά σας.

Η πρώτη εικόνα

Το Paradiso δεν θα σας εντυπωσιάσει εκ πρώτης όψεως. Σίγουρα πάντως δεν έχετε δει πολλά μπαρ που έχουν για βιτρίνα ένα Νεοϋορκέζικου στυλ παστράμι μπαρ και η πόρτα του είναι η είσοδος για το «ψυγείο» του κρεοπωλείου.

Μετά από αναμονή 2 περίπου ωρών έρχεται η σειρά μας για να περάσουμε. Η πόρτα του Paradiso ανοίγει και η ατμόσφαιρα σίγουρα δικαιώνει το όνομα του. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου ιδέα αλλά σίγουρα το στυλ του είναι επηρεασμένο από τον Γκαουντί. Ο φωτισμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός, το ξύλο επικρατεί παντού και τα λουλούδια (πλαστικά) είναι το κυρίαρχο στοιχεία της διακόσμησης. Γενικά, είναι ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής.

Παρά τη μεγάλη ουρά έξω αυτό που σίγουρα εντυπωσιάζει είναι ότι το μαγαζί δεν είναι ασφυκτικά γεμάτο. Οι σερβιτόροι φροντίζουν να μην υπάρχει άδεια θέση αλλά όσοι περνούν εντός του καταστήματος να απολαμβάνουν με άνεση χώρου το ποτό τους.

Ιδιαιτερότητα

Εκείνο που κάνει ιδιαίτερο το Paradiso, είναι ο τρόπος που σερβίρονται τα ποτά. Σε σκεύη που άλλοτε θυμίζουν διαστημόπλοια, άλλοτε είναι τρένα κι άλλοτε λουλούδια, ανάλογα με το ποτό. Κάθε ποτό και μία έκπληξη με τους πελάτες να ενθουσιάζονται και να απαθανατίζουν φωτογραφικά και με βίντεο την εμπειρία.

Οι σερβιτόροι εξηγούν πως καταναλώνεται το κάθε κοκτέιλ που συνοδεύεται από άνθη, τουίγ πιπεριάς, κομμάτια πάπυρου, μανιτάρια, σοκολατάκια και πολλά άλλα. Ακούστε τους προσεκτικά εάν θέλετε να απολαύσετε τα αρώματα και τις γεύσεις του ποτού. Ουσιαστικά είναι μία ιεροτελεστία και μία μυσταγωγία που σε βάζει στη λογική της διέγερσης των αισθήσεων και της απόλαυσης.

Ίσως να μην ενθουσιαστείτε από τις γεύσεις και να περιμένατε κάτι περισσότερο, όμως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το σύνολο, που σίγουρα θα σας αφήσει ικανοποιημένους. Να αναφέρω μόνο ότι τα κοκτέιλ κοστίζουν από 10 ως 17 ευρώ.

Μην περιμένετε να καθίσετε στο bar με τις ώρες. Απολαύστε ένα δυο ποτά και φύγετε. Σκεφτείτε ότι έξω υπάρχουν δεκάδες άλλοι άνθρωποι που περιμένουν τη σειρά τους.

Εκείνο που σίγουρα λέω μετά από την εμπειρία μου στο Paradiso είναι ότι αξίζει σίγουρα να το επισκεφθείτε έστω μόνο για την εμπειρία.

The world’s best bars for 2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ευχαριστώ θερμά τη Λίτσα Ζαφείρη (θα βρείτε το γραφείο Ξεχωριστά Ταξίδια στην οδό Στρ. Σαράφη 19, τηλ. 2431 076106) για την εμπειρία, τον Δημήτρη, τον ξεναγό, για τις πληροφορίες, και φυσικά τον Αιμίλιο και την Γιάννα για την υπέροχη παρέα.