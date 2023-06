Τουλάχιστον 280 είναι οι νεκροί και 900 οι τραυματίες από το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η επιχείρηση των συνεργείων διάσωσης στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι, συγκρούστηκε με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχία, το Χόουραχ Σουπερφάστ Εξπρές, κοντά στο Μπαλασόρ, σύμφωνα με στελέχη των σιδηροδρόμων. Το δεύτερο τρένο εκτροχιάστηκε και τα βαγόνια του μπλέχτηκαν με τα συντρίμμια του πρώτου, σύμφωνα με τη σιδηροδρομική εταιρεία South Eastern Railway.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός της Οντίσα Ναβίν Πατνάικ είπε ότι προτεραιότητα των αρχών είναι «να μεταφέρουν τους ζωντανούς στα νοσοκομεία, να φροντίσουν τους επιζώντες».

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί ομάδες διασωστών από την πρωτεύουσα της Οντίσα, το Μπουμπανεσβάρ, που απέχει 200 χιλιόμετρα, και από την Κολκάτα, στη Δυτική Βεγγάλη, ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Ασουίνι Βαϊσνάου. Έχουν επίσης κινητοποιηθεί η Δύναμη Ανταπόκρισης σε Εθνικές Καταστροφές, ομάδες διασωστών από άλλα κρατίδια καθώς και η πολεμική αεροπορία.

«Αναμένουμε ότι η επιχείρηση διάσωσης θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι αύριο το πρωί. Από την πλευρά μας, προετοιμάσαμε όλα τα μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, από εδώ μέχρι την πρωτεύουσα του κρατιδίου, ώστε να αναλάβουν την περίθαλψη των τραυματιών», είπε ένας εκπρόσωπος. Πρόσθεσε ότι επί τόπου στάλθηκαν 75 ασθενοφόρα αλλά και «πολλά λεωφορεία» για να μεταφέρουν τους τραυματίες.