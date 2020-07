Οι ηλικιωμένοι με καλή όσφρηση διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια συσχέτισαν τις αισθήσεις (όραση, ακοή, αφή και όσφρηση) με την γνωστική ικανότητα και διαπίστωσαν ότι οι ηλικιωμένοι που μπορούν να αναγνωρίσουν τις μυρωδιές από τα τριαντάφυλλα, το διαλυτικό, το νέφτι και τα λεμόνια, διατηρώντας παράλληλα την ακοή, την όραση και την αφή, κινδυνεύουν 50% λιγότερο από άνοια συγκριτικά με τους συνομιλήκους τους που εμφανίζουν έκπτωση των παραπάνω αισθήσεων.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια παρακολούθησαν επί μία δεκαετία 1.800 ανθρώπους μέσης ηλικίας 70 ετών, οι οποίοι στην αρχή της μελέτης δεν είχαν γνωστική εξασθένιση. Στη διάρκεια της μελέτης οι 328 από αυτούς (18%) εκδήλωσαν άνοια.

Οι συμμετέχοντες των οποίων η όσφρηση μειώθηκε κατά 10% είχαν κατά 19% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας, συγκριτικά με μια αύξηση του κινδύνου κατά 1-3% για αντίστοιχες εκπτώσεις στην όραση, την ακοή και την αφή.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παρότι τα προβλήματα των αισθήσεων είναι κομβικά στον κίνδυνο γνωστικής εξασθένισης, η αίσθηση της όσφρησης συσχετίζεται στενότερα με την άνοια συγκριτικά με την αφή, την ακοή ή την όραση.

Όπως επισημαίνει η πρώτη συγγραφέας της έρευνας Δρ. Willa Brenowitz από το Τμήμα Ψυχιατρικής και Συμπεριφορικών Επιστημών του Ινστιτούτου Νευροεπιστημών Well «ο οσφρητικός βολβός που είναι κομβικός για την αίσθηση της όσφρησης, επηρεάζεται σχετικά γρήγορα κατά την εξέλιξη της άνοιας» και προσθέτει ότι «η εξασθένιση της όσφρησης μπορεί να είναι ένα προκλινικό σύμπτωμα άνοιας, ενώ η ακοή και η όραση μάλλον παίζουν περισσότερο ρόλο στην εξέλιξη της άνοιας».

Η μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που δεν εμφάνισαν άνοια, είχαν υψηλότερο σκορ αντιληπτικής ικανότητας στην έναρξη της μελέτης και έτειναν να μην παρουσιάζουν εξασθένηση των αισθήσεων. Εκείνοι που κατατάσσονταν στο μέσο όρο όσον αφορά την γνωστική λειτουργία τους παρουσίαζαν πολλαπλές ήπιες εξασθενίσεις των αισθήσεων ή μία μεμονωμένα μέτρια προς σοβαρή βλάβη, ενώ οι συμμετέχοντες υψηλότερου κινδύνου γνωστικής εξασθένισης είχαν πολλαπλές μέτριες προς σοβαρές βλάβες στη λειτουργία των αισθήσεων.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

πηγή:https://www.onmed.gr/ygeia/story/385701/anoia-pos-syndeetai-me-tin-exasthenisi-ton-aisthiseon