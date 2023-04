Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής είχε βγει ένα βράδυ του Ιουνίου του 2020 με τους φίλους του για να διασκεδάσει, αλλά από εκείνη τη νύχτα περνάει τον δικό του «Γολγοθά», έχοντας μείνει τετραπληγικός και χρειάζεται 24 ώρες της ημέρας τη βοήθεια της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην «Sun» ο νεαρός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νοθευμένου ποτού. Οι φίλοι του είχαν παρατηρήσει πριν το επεισόδιο πως το χρώμα του είχε αλλάξει και έπειτα από λίγη ώρα, έπεσε αναίσθητος, με αποτέλεσμα να κληθεί ασθενοφόρο για να τον επαναφέρει.

«Ήταν ένα θαύμα. Όταν ξύπνησε δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να κουνηθεί, ήταν σαν ένα μωρό. Οι νοσοκόμοι είπαν ότι μπορούσε να ανταποκριθεί κουνώντας μόνο τα μάτια του», ήταν τα λόγια της μητέρας του στον «Independent».

Πλέον, ο Ντάνιελ Κάιν βρίσκεται στο σπίτι του, μαζί με την οικογένειά του, όμως έχει μείνει τετραπληγικός και χρειάζεται βοήθεια όλο το εικοσιτετράωρο.