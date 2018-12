Ανασκόπηση 2018: Οι φωτογραφίες που «σημάδεψαν» τη χρονιά που φεύγει

Σε διεθνές επίπεδο, φυσικές καταστροφές συγκλόνισαν τον πλανήτη αφήνοντας πίσω τους χιλιάδες νεκρούς.

Ο παραμυθένιος γάμος της Μέγκαν Μαρκλ με τον Πρίγκιπα Χάρι χαρακτηρίστηκε δικαίως ως ο «γάμος της χρονιάς», στη σκιά πάντα του Brexit που έχει διχάσει τους Βρετανούς.

Στο αθλητικό κομμάτι, το 2018 μάς αφήνει τη Γαλλία παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο.

Δείτε στη gallery , τις φωτογραφίες που σημάδεψαν τη χρονιά που φεύγει.

Πηγή φωτογραφιών: Associated Press, Reuters, eurokinissi, AFP, Getty Images, The New York Times, PRD/REX/Shutterstock