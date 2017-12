Ανασκόπηση 2017: Οι φωτογραφίες που «σημάδεψαν» τη χρονιά που φεύγει

Αυτές είναι οι πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες του 2017…

20 Ιανουαρίου

Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: Το παλιό και το νέο…



20 Ιανουαρίου

Μεξικό: «Βρυχάται» το ηφαίστειο Κολίμα



28 Ιανουαρίου

Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: Συλλεκτική φωτογραφία. Ο Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν, παρουσία του στενού του επιτελείου.

Στο πλάνο είναι αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο Ρέινς Πρίμπους, ο Στιβ Μπάνον, ο Σον Σπάισερ και ο Μάικλ Φλιν.

Η φωτογραφία είναι συλλεκτική γιατί λίγους μήνες μετά, οι τέσσερις τελευταίοι έχουν παραιτηθεί ή αποπεμφθεί…



26 Φεβρουαρίου

Λος Άντζελες, ΗΠΑ: Μπάχαλο! Η γκάφα του αιώνα στα Όσκαρ του 2017



4 Μαρτίου

Μουσούλη, Ιράκ: Ένας πατέρας αγκαλιά με την κόρη του τρέχει να γλυτώσει από τα πυρά, τη στιγμή που οι Ιρακινές ειδικές δυνάμεις εισβάλουν στην πόλη για να την «καθαρίσουν» από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους



22 Μαρτίου

Μοσούλη, Ιράκ: Ένα αγόρι κάνει ποδήλατο στην απόλυτη καταστροφή της Μουσούλης, η οποία είναι – πλέον – στα χέρια του Ιρακινού στρατού

22 Μαρτίου

Γουεστμίνστερ (Λονδίνο), Αγγλία: Άνδρας έπεσε με το όχημά του πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους, πριν μαχαιρώσει έναν αστυνομικό μέχρι θανάτου και πέσει νεκρός από πυρά συναδέλφων του



29 Μαρτίου

Μαδέιρα, Πορτογαλία: Η προτομή του Ρονάλντο. Έγινε viral για τους λάθος λόγους…



9 Απριλίου

Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος: Ματωμένη «Κυριακή των Βαΐων» με 45 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, μετά από τρομοκρατική επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σε Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία



16 Απριλίου

Φέριλαντ, Καναδάς: Ένα παγόβουνο, το πρώτο της… σεζόν στην περιοχή, έχει γίνει η νέα ατραξιόν της μικρής καναδικής πόλης



11 Μαΐου

Ισραήλ: Η μανία του φίτζετ σπίνερ έφτασε παντού



21 Μαΐου

Ριάντ, Σαουδική Αραβία: Αμπτέλ Φατάχ αλ Σίσι, Βασιλίας Σαλμάν, ζεύγος Τραμπ. Μια φωτογραφία με πολλές ερμηνείες…



22 Μαΐου

Μάντσεστερ, Αγγλία: «Παγώνει» ο κόσμος από την τρομοκρατική επίθεση στη συναυλία της Αριάνα Γκράντε.

22 νεκροί, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 100



26 Μαΐου

Καράκας, Βενεζουέλα: Χάος στη χώρα της Λατινικής Αμερικής που διανύει τη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της



11 Ιουνίου

Από τη μανία του φίτζετ σπίνερ δεν γλύτωσε ούτε ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ…



14 Ιουνίου

Πύργος Γκρένφελ (Λονδίνο), Αγγλία: Πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ, σε πολυκατοικία 24 ορόφων. 71 νεκροί ο τραγικός απολογισμός

7 Ιουλίου

Αμβούργο, Γερμανία: Η συνάντηση που όλοι περίμεναν… Πούτιν και Τραμπ στο περιθώριο της Συνοδού των G20

26 Ιουλίου

Μπορμ λε Μιμοζά, Γαλλία: Η φωτιά μια… ανάσα από τους λουόμενους. Ε, και…;



5 Αυγούστου

Λονδίνο, Αγγλία: Το τελευταίο 100άρι του μύθου Γιουσέιν Μπόλτ και η υπόκλιση του Τζάστιν Γκάτλιν



5, 6, 7 Αυγούστου

Λονδίνο, Αγγλία: Κατερίνα από… χρυσάφι! Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Κατερίνα Στεφανίδη με πανελλήνιο ρεκόρ στα 4.91

8 Αυγούστου

Αθήνα, Ελλάδα: Σαν σταρ του σινεμά…

Το ζεύγος Μακρόν αποφάσισε να κάνει βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ερμού. Πανζουρλισμός και αποθέωση…



12 Αυγούστου

Σάρλοτσβιλ (Βιρτζίνια), ΗΠΑ: Αυτοκίνητο πέφτει στο πλήθος σε συγκέντρωση ακροδεξιών οργανώσεων



17 Αυγούστου

Λα Ράμπλα (Βαρκελώνη), Ισπανία: Τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της Βαρκελώνης.

Μικρό φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε 16 άτομα. Δεκάδες οι τραυματίες



21 Αυγούστου

Ολική έκλειψη Ηλίου



Ο Ντόναλτ Τραμπ την βλέπει χωρίς τα ειδικά γυαλιά. Γιατί μπορεί!



25 Αυγούστου

Καμπούλ, Αφγανιστάν: Αφγανοί αστυνομικοί προσπαθούν να σώσουν ένα 4χρονο παιδί, μετά από τρομοκρατική επίθεση

26 Αυγούστου

Λας Βέγκας, ΗΠΑ: Μακ Γκρέγκορ εναντίον Μέιγουεδερ: Η μάχη του αιώνα…



4 Σεπτεμβρίου

Πολιτεία Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: Ό,τι και να γίνει, το γκολφ δεν σταματάει…



16 Σεπτεμβρίου

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ το… πάτησε! Εκτόξευση του πυραύλου Hwasong-12



19 Σεπτεμβρίου

Μεξικό: Τουλάχιστον 366 νεκροί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ….



25 Σεπτεμβρίου

Ράκα, Συρία: Μέλος του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού περπατάει στα χαλάσματα της πόλης Ράκα.

Το Ισλαμικό Κράτος, έχασε την «πρωτεύουσά του»



1 Οκτωβρίου

Λας Βέγκας, ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών από τον 32ο όροφο ξενοδοχείου σε απέναντι συναυλιακό χώρο.

Οι νεκροί έφτασαν τους 50 και οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 200…



4 Οκτωβρίου

Λας Βέγκας, ΗΠΑ: Το Air Force One πετάει ενώ φαίνονται τα σπασμένα παράθυρα του Mανταλέι Μπέι που χρησιμοποίησε ο 64χρονος δράστης του μακελειού, Στίβεν Πάντοκ…

10 Οκτωβρίου

Βαρκελώνη, Ισπανία: Το 90% των Καταλανών ζήτησε ανεξαρτησία, αλλά ο Πουτζδεμόν έκανε πίσω. Το «ναι» που… έγινε «όχι»!

14 Οκτωβρίου

Μογκαντίσου, Σομαλία: Η χώρα στο Κέρας της Αφρικής ζει τη μεγαλύτερη βομβιστική επίθεση της ιστορίας της.

510 νεκροί και πάνω από 300 οι τραυματίες.



17 Οκτωβρίου

Ουάσιγκτον, ΗΠΑ: Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Ντόναλντ Τραμπ



31 Οκτωβρίου

Μανχάταν, ΗΠΑ: Μακελειό! Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες. Οχτώ νεκροί και 11 τραυματίες ο απολογισμός

5 Νοεμβρίου

Μπαγκλαντές: Ο 4χρονος Χοσνέ Αρά είναι το νέο «πρόσωπο» της προσφυγιάς.

Περίπου 20.000 μουσουλμάνοι Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ πέρασαν τα σύνορα με το Μπαγκλαντές στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν από το χειρότερο κύμα βίας που έχει σημειωθεί εδώ και πέντε χρόνια στην Πολιτεία Ραχίν…



13 Νοεμβρίου

Μανχάταν, ΗΠΑ: «Σαλβαντόρ Μούντι» (Σωτήρας του Κόσμου).

Ο πίνακας του Λεονάρντο ντα Βίντσι που συγκέντρωσε το ποσό – ρεκόρ των 450,3 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία!



15 Νοεμβρίου

Μάνδρα Αττικής – Νέα Πέραμος, Ελλάδα: 23 νεκροί και τεράστιες καταστροφές είναι ο απολογισμός της θεομηνίας που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής



21 Νοεμβρίου

Ζιμπάμπουε: Τέλος εποχής! Πολίτες «ξεκρεμάνε» μετά από 37 χρόνια τον πρώην πρωθυπουργό Μουγκάμπε



24 Νοεμβρίου

Μπιρ αλ Αμπντ (Σινά), Αίγυπτος: Στο αίμα η Αίγυπτος. Τρομοκρατική επίθεση με πάνω από 300 νεκρούς



1 Δεκεμβρίου

Κρεμλίνο (Μόσχα), Ρωσία: Όταν ο «θεός» έσκυψε και φίλησε το «θεό», στη φωτογραφία, που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς, ως η κορυφαία της χρονιάς



Ο Πούτιν ενώνει δύο θρύλους: Τον Πελέ και τον Μαραντόνα. Κάτι που πριν από μερικά χρόνια ανήκε στη σφαίρα της… επιστημονικής φαντασίας!



7 Δεκεμβρίου

Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ερντογάν στην Ελλάδα



Πηγή φωτογραφιών: Associated Press, Reuters, eurokinissi, AFP, Getty Images, The New York Times