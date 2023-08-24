Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι υποψήφιοι του συνδυασμού «Τρίκαλα, Τόπος να Ζούμε» με υποψήφιο Δήμαρχο το Γιώργο Ηλιάδη. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση “Στόχος της προσπάθειας είναι να δημιουργήσουμε ένα πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο, που στηρίζεται στην κοινωνία και απευθύνεται στην κοινωνία. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ενώσαμε δυνάμεις άνθρωποι με όραμα, ικανότητες και αυτοδιοικητική νοοτροπία. Δίνουμε δυναμικά το παρόν στις εκλογές του Οκτωβρίου για μια ανθρώπινη πόλη και βιώσιμες κοινότητες. Στόχος μας η ουσιαστική δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση και η αντιμετώπιση νεότευκτων καθεστωτικών νοοτροπιών”. Οι πρώτοι υποψήφιοι είναι:
- ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΒΟΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΕΚΑΒ
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
- ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
- ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
- ΖΑΜΠΡΑ – ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
- ΖΗΚΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΖΗΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΠΣΤ
- ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΖΟΛΩΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
- ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΡ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΚΟΥΒΕΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΛΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΓΕΩΠΟΝΟΣ
- ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΤΟΛΗΣ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
- ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΠ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ΜΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
- ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ ΕΚΑΒ
- ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
- ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
- ΜΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
- ΜΠΑΝΤΟΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ
- ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
- ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΣ
- ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΘΕΜΗΣ) – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
- ΞΑΦΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΕΟΚΡΑΤΗΣ (ΤΕΛΗΣ) – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
- ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
- ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΠΑΧΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
- ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
- ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
- ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
- ΣΚΑΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
- ΣΜΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ
- ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΒΑΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
- ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΛΥΡΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ, ΚΑΘ. ΜΟΝΩΔΙΑΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΔΔΗΕ
- ΤΣΙΤΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΤΣΟΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
- ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΧΑΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
- ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
- ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ HELLENIC TRAIN, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥAna
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