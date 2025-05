Η έγκριση των τριών προτάσεων έγινε στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνοποίηση των Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών των ΑΕ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μετά από αυστηρή αξιολόγηση από το Εθνικό Ακαδημαϊκό Αξιολογητικό και Ανάπτυξης Φορέα (ΕΘΑΑΕ), και συνοδεύεται από χρηματοδότηση ύψους άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα τρία προγράμματα:

«Ανθρωπιστική Δράση και Συμπεριληπτική Διαχείριση προκλήσεων Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας» (“Humanitarian Action and Inclusive Management of Public and One Health Challenges”) – συνεργασία του Τμήματος Κτηνιατρικής με το Columbia University (USA) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Πρύτανη κ. Χαράλαμπο Μπιλλίνη. Το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη δράση με 3.147.550 €. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τέσσερις χώρες της Ευρώπης, της Ανατολικής Αφρικής και της Νοτιανατολικής Ασίας (Tanzanian Training Center for International Health στην Ιφακάρα της Τανζανίας, το Dhaka University στο Μπαγκλαντές, το Κathmandu University στο Νεπαλ, το Fundacao Ensino ECultura Fernando Pessoa στην Πορτογαλία) και θα προάγει ένα ολιστικό μοντέλο διακυβέρνησης στις προκλήσεις της Δημόσιας Υγείας.

“Ηγετική Εκπαίδευση στην Αναπηρία και στη Συμπερίληψη” (“Joint Executive Masters Program in Leadership Education in Disability and Inclusion”) – συνεργασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με το Georgetown University (USA) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Χρήστου. Το μοναδικό αυτό πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία ηγετικών στελεχών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και χρηματοδοτείται από τη δράση με 1.326.000 €. Σκοπός του προγράμματος είναι να δοθεί έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πολιτικής και της συνηγορίας των παιδιών και των οικογενειών τους προκειμένου να δημιουργηθεί μια πιο συμπεριληπτική κουλτούρα ηγεσίας σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής.

Πρόγραμμα στη Συνθετική Βιολογία (Synthetic Biology)–συνεργασία του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας με το McGill University (Canada) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Ματθιόπουλο. Είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συνθετικής Βιολογίας από ελληνικό ΑΕΙ, σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα αιχμής που συνδυάζει τη βιολογία, τη μηχανική και την πληροφορική, με στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων, λειτουργικών βιολογικών συστημάτων και χρηματοδοτείται από τη δράση με 2.550.000 €. Οι εφαρμογές της εκτείνονται σε κρίσιμους τομείς, όπως η ιατρική, η γεωργία, η φαρμακευτική και οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες, συμβάλλοντας δυναμικά στην ανάπτυξη της βιο-οικονομίας.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να ανοίγει νέους ορίζοντες εξωστρέφειας, καινοτομίας και αριστείας, και αποδεικνύει ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, ο Πρύτανης Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλλίνης δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή επιτυχία αντικατοπτρίζει την πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για εξωστρέφεια και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, τόσο στους φοιτητές όσο και στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό. Η σειρά αξιολόγησης και η χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας, μας δίνουν μεγάλη ικανοποίηση και αντανακλούν στις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους συνεργάζονται για να πετύχουμε αυτή την δημιουργική εξωστρέφεια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς».

Με τη σειρά της, η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος Διεθνοποίησης Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης για το όραμα και τη συλλογική προσπάθεια της ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Η διεθνής αναγνώριση που φέρνουν αυτές οι συνεργασίες αποδεικνύει ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μπορεί να πρωτοπορεί, να συνεργάζεται ισότιμα με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και να δημιουργεί ευκαιρίες παγκόσμιας εμβέλειας για τους φοιτητές και τους επιστήμονές μας. Συνεχίζουμε με τόλμη και στρατηγική να χτίζουμε γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης, στηρίζοντας την ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών σε όλα τα προγράμματα σπουδών και στις πρωτοβουλίες και λειτουργίες του Ιδρύματός μας.»