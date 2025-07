Το All On Modern Kiosk έχει γίνει το απόλυτο hot spot της πόλης, εκεί που η καθημερινότητα αποκτά χρώμα, γεύση και ζωντάνια! Με μοντέρνο design, άνετο εξωτερικό χώρο και γευστικές εκπλήξεις που ανεβάζουν τη θερμοκρασία (κυριολεκτικά και μεταφορικά), έχει καταφέρει να γίνει το αγαπημένο στέκι μικρών και μεγάλων.

Εδώ δεν έρχεσαι απλά για να πάρεις έναν καφέ ή κάτι από το mini market… Έρχεσαι για την εμπειρία!

Όταν το σουβλάκι γίνεται… στάση

Η «Σουβλακερί» που λειτουργεί εντός του χώρου έχει ανατρέψει τα δεδομένα στο street food της περιοχής. Ζουμερές μπριζόλες, καλοψημένα σουβλάκια, λουκάνικα και μερακλίδικα κρέατα ψήνονται live και σκορπίζουν αρώματα που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Η μυρωδιά της σχάρας τραβάει τον κόσμο σαν μαγνήτης – άλλωστε, ποιος μπορεί να αντισταθεί σε μια καλοψημένη μπουκιά;

Mini market & more

Το All On δεν είναι απλώς ένα σύγχρονο “περίπτερο” – είναι ένα mini market με τεράστια ποικιλία: αναψυκτικά, ποτά, snacks, είδη καπνιστού, γλυκίσματα και ό,τι άλλο χρειαστείς.

Καφές, κουβέντα και παρέα

Με προσεγμένο εξωτερικό χώρο, φωτισμό που δημιουργεί ατμόσφαιρα και άνετα τραπεζάκια, γίνεται ιδανική επιλογή για τη μέρα ή ένα νυχτερινό chill out. Παρέες όλων των ηλικιών απολαμβάνουν τον καφέ, τη μπύρα ή το φαγητό τους, μέσα σε μια αίσθηση χαλάρωσης που συνδυάζεται με ρυθμό.

Ανατροπή στην καθημερινότητα

Δεν είναι τυχαίο ότι καθημερινά γίνεται «χαμός». Κάθε απόγευμα και βράδυ, ο χώρος γεμίζει με ζωή – ένα μικρό «urban σκηνικό» που έλειπε από τα Τρίκαλα. Το All On Modern Kiosk ήρθε για να μείνει και ήδη έχει αλλάξει τις καθημερινές μας συνήθειες.

📍All On Modern Kiosk – Εκεί που όλα συμβαίνουν… All On!

📞 24310 29652

📍Περιφερειακή Οδός Τρικάλων-Ιωαννίνων, δίπλα στο πρατήριο AVIN

📱 Δες περισσότερα στο Facebook