Airbnb: Επιστρέφουν μαζικά για ενοικίαση χιλιάδες ιδιοκτησίες

Η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να πλήττει και το τοπίο στον κλάδο εκμετάλλευσης ακινήτων και την Airbnb η οποία είχε σημειώσει επιτυχία παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.

Πριν από μερικές εβδομάδες, στην Μαδρίτη άρχισαν να παρατηρούν μια ξαφνική αύξηση του αριθμού των νέων διαμερισμάτων προς ενοικίαση, σε ιστότοπους μεσιτικών ακινήτων.

Κάτι άλλο που είναι αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές από αυτές τις νέες αγγελίες ήταν για διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης και σε άλλους τουριστικούς χώρους και περιελάμβαναν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας που έδειχναν πετσέτες όμορφα διπλωμένες σαν ρολά στο κρεβάτι και πλήρως εξοπλισμένα τραπέζια κουζίνας.

Οι νέες καταχωρίσεις φαίνονταν εντυπωσιακά παρόμοιες με εκείνες που συνήθως βρίσκονταν στην Airbnb και άλλες τουριστικές πλατφόρμες ενοικίασης. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα ήταν διαμερίσματα που μέχρι πρόσφατα ήταν διαθέσιμα μόνο στην Airbnb. Καθώς ο τουρισμός και τα ταξίδια σταμάτησαν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων φαινόταν να μετακινούν τα διαμερίσματά τους από τις τουριστικές πλατφόρμες στα μεσιτικά. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στη Μαδρίτη.

Το ίδιο συνέβαινε στη Βαρκελώνη, στο Δουβλίνο, στο Εδιμβούργο, στο Λονδίνο και τις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, ενώ η ίδια τάση έχει αναφερθεί και σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Ακτιβιστές και υποστηρικτές του δικαιώματος στη στέγαση, εδώ και χρόνια έχουν καταγγείλει τον αντίκτυπο που έχει η Airbnb και άλλες βραχυπρόθεσμες πλατφόρμες ενοικίασης στην αγορά και ενοικίαση κατοικιών για τους μόνιμους κατοίκους πόλεων. Υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση των διαμερισμάτων από τη αγορά και η εκμίσθωσή τους σε τουρίστες και επισκέπτες μειώνει την προσφορά και έτσι αυξάνει την τιμή των μακροχρόνιων ενοικίων.

Ο συνολικός αριθμός των καταχωρίσεων στην Airbnb ανέρχεται πλέον σε 7 εκατομμύρια, αλλά η εταιρεία δεν δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση της αύξησης αυτού του αριθμού με την πάροδο του χρόνου.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ο αριθμός των ενεργών καταχωρίσεων στην Airbnb αυξήθηκε κατά 20% μεταξύ Οκτωβρίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2019 από 3 εκατομμύρια σε 3,6 εκατομμύρια. Εκείνη την περίοδο, ο αριθμός των διαμερισμάτων που ήταν ενεργά στην Airbnb στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25% και κατά περισσότερο από 20% στην Πορτογαλία και την Ισπανία.

Κάποιοι εκτιμούν πως τα διαμερίσματα αυτά θα επιστρέψουν στην τουριστική αγορά αμέσως μόλις γίνουν κερδοφόρα όταν τελειώσει η κρίση του κορωνοϊού. Από την πλευρά της, η Airbnb έχει ξεκινήσει ένα παγκόσμιο πρόγραμμα για να βοηθήσει τους οικοδεσπότες της με αποζημιώσεις. Ωστόσο ο διεθνής Τύπος αναφέρει πως ο κορωνοϊός ίσως αλλάξει δραματικά το μέλλον της εταιρίας που μέχρι πριν λίγους μήνες ήταν παράδειγμα ευημερίας και ανάπτυξης.

«Ο αντίκτυπος είναι τεράστιος. Δεν έχουμε δει ξανά κάτι τέτοιο», λέει στην Telegraph ο Scott Shatford, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας AirDNA της Airbnb analytics.

«Τα ποσοστά ακύρωσης έχουν φτάσει στο ζενίθ», τονίζει.

Αν και η κατάσταση με τα ταξίδια και τις απαγορεύσεις μπορεί να είναι μόνο προσωρινή, το μέλλον του τουρισμού είναι ασαφές και πολλοί hosts βλέπουν τα ημερολόγια κρατήσεων για το 2020 να παραμένουν άδεια, άλλωστε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέστησε πρόσφατα στους Ευρωπαίους να μην κανονίζουν τις διακοπές τους.

Και καθώς οι ιδιοκτήτες διαθέτουν ξανά για ενοικίαση τα χιλιάδες διαμερίσματα που ήταν στην Aibnb o μεγαλύτερος κίνδυνος για το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας είναι ότι αυτές οι ιδιοκτησίες δεν θα επιστρέψουν ποτέ.

Τα στοιχεία δείχνουν, άλλωστε, ότι τα κέρδη των οικοδεσποτών στις ΗΠΑ και στην Ευρώπης έχουν βυθιστεί από τον Φεβρουάριο, μειωμένα κατά τόπους από 80% έως 90%.

