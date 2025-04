Αυτή η «θετική» γονική φράση είναι στην πραγματικότητα επώδυνη για το παιδί σας

Είναι σύνηθες τα παιδιά να δαγκώνουν, να φωνάζουν, να χτυπούν ή να λένε ψέματα και στη συνέχεια να νιώθουν άσχημα.

Ερωτήσεις όπως «Θύμωσες μαζί μου;» ή « Δεν με αγαπάς πια;», είναι συχνές ειδικά από τα πιο συναισθηματικά και ευαίσθητα παιδιά.

Τα παιδιά με γονείς που φωνάζουν, έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη

Τι απαντούν οι περισσότεροι γονείς; «Σ’ αγαπάμε, αλλά δεν μας αρέσει αυτή η συμπεριφορά».

Μπορεί να φαίνεται ως μια θετική προσέγγιση επειδή υπάρχει μια δήλωση αγάπης ακριβώς πριν από την επίπληξη αλλά στην πραγματικότητα, τα παιδιά μπορεί να αισθάνονται ότι η αγάπη των γονιών τους θα αλλάξει με βάση τις πράξεις τους, κάτι που μπορεί να προκαλέσει μια σειρά άλλων ζητημάτων.

Ας δούμε γιατί το να λέμε «Σε αγαπάμε, αλλά…» μπορεί να είναι επιζήμιο και τι μπορείτε να κάνετε γι αυτό.

7 φράσεις που πληγώνουν τα παιδιά σας περισσότερο από όσο φαντάζεστε, σύμφωνα με την ψυχολογία

Υπάρχει ένα κρυφό μήνυμα

Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν νιώθοντας αγάπη άνευ όρων από τους γονείς τους, είναι πιο πιθανό να γίνουν ψυχικά και σωματικά υγιείς ενήλικες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουν ότι μπορούν να εκφράσουν λεκτικά τα συναισθήματά τους χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα έχουν την υποστήριξή σας.

Φράσεις όπως «Σε αγαπάμε, αλλά…» μπορούν να στείλουν λάθος μήνυμα σε αυτές τις ευάλωτες στιγμές.

«Αυτό που καταφέρνουν πραγματικά οι γονείς είναι ότι λένε στο παιδί τους ότι η αγάπη τους είναι υπό όρους, χρησιμοποιώντας απλά και μόνο τη λέξη “αλλά”», εξηγεί η Δρ. Stacy Doumas ψυχίατρος παιδιών και εφήβων στο Hackensack Meridian Health .

Πολλοί γονείς δείχνουν αγάπη για τα παιδιά τους με μικρούς τρόπους σε καθημερινή βάση: ένα φιλί για καληνύχτα, ένα σημείωμα για μεσημεριανό γεύμα, μια σύντομη συζήτηση για το σχολείο. Έτσι, όταν τα παιδιά συμπεριφέρονται άσχημα και δείχνουν ανασφάλεια ρωτώντας «είστε θυμωμένοι μαζί μου;» , μια απλή υπενθύμιση θα πρέπει να είναι αρκετή για να τα καθησυχάσει.

«Αν ένα παιδί αισθάνεται ότι η αγάπη του γονιού του είναι υπό όρους, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θέματα όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια, άγχος και προβλήματα εμπιστοσύνης και μπορεί να επηρεάσει τις μετέπειτα σχέσεις του» τονίζει η Δρ. Stacy Doumas επισημαίνοντας ωστόσο, πώς όταν τα παιδιά κάνουν μια κακή επιλογή και αρχίζουν να αμφισβητούν τη στοργή των γονιών τους, η επιβεβαίωση της αγάπης είναι σημαντική, αλλά πρέπει να διαχωρίζεται από τη συζήτηση για τη συμπεριφορά.

5+1 φράσεις που θα κάνουν ένα φοβισμένο παιδί να νιώσει γενναίο

Πώς να διαχωρίσετε συζήτηση για την αγάπη και τη συμπεριφορά

Τα παιδιά και οι γονείς πρέπει να είναι ήρεμοι για να μιλήσουν τόσο για τα όρια όσο και για τις προσδοκίες.

«Όταν το παιδί σας στενοχωριέται ή εσείς είστε αναστατωμένοι, δεν είναι εύκολη η επικοινωνία», λέει η Michele Borba, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου « Trivers: The Surprising Reason Why Some Kids Struggle and Others Shine ».

Η Borba προτείνει να χρησιμοποιείτε εκφράσεις όπως «Σ’ αγαπώ. Είμαι εδώ για σένα», « Ας ηρεμήσουμε και ας μιλήσουμε για αυτό σε λίγα λεπτά», χωρίς να αφήνετε τον θυμό να σας κυριεύει.

Προσπαθήστε επίσης να εστιάσετε μόνο στη συμπεριφορά. Εάν το παιδί σας δείχνει ανασφάλεια κατά τη διάρκεια της συνομιλίας επαναλαμβάνοντας «Μ’ αγαπάς ακόμα;» ή «Είσαι θυμωμένος μαζί μου;» καλό είναι να απαντάτε: «Σ’ αγαπώ. Είμαι εδώ για σένα». Δώστε του το χρονικό περιθώριο να ηρεμήσει και επιστρέψετε στη συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά του.

Ξεκινήστε επαναλαμβάνοντας τις προσδοκίες σας. Για παράδειγμα, μπορεί να περιμένετε από το παιδί σας να μιλά όμορφα, να σέβεται ή να ολοκληρώσει τις σχολικές εργασίες εγκαίρως.

7 φράσεις που λέτε συχνά στα παιδιά αλλά πρέπει να τις αποφεύγετε

Θετική γονική μέριμνα

Τόσο η Michele Borba όσοι και η Stacy Doumas συμφωνούν ότι «η θετική ανατροφή των παιδιών περιλαμβάνει επαίνους για καλές συμπεριφορές, ανταμοιβές για καλές συμπεριφορές και επιλογές».

Το ζήτημα, όπως επισημαίνουν, είναι να μεγαλώνετε έναν καλό άνθρωπο και η σωστή συμπεριφορά είναι ένα ζητούμενο. «Αγαπάμε ήδη πολύ τα παιδιά μας και επειδή τα αγαπάμε τόσο πολύ, θέλουμε να συμπεριφέρονται σωστά», καταλήγει η Michele Borba.

πηγή :https://www.mothersblog.gr/paidi/psyxologia/story/155209/afti-i-thetiki-goniki-frasi-einai-stin-pragmatikotita-epodyni-gia-to-paidi-sas