Η λάμψη δεν είναι μόνο για τις γιορτές! Αντιθέτως, επιβάλλεται όλο τον χρόνο. Τα highlighters θα τονίσουν τα ζυγωματικά, ενώ οι σκιές με glitter θα φωτίσουν ακόμα περισσότερο το βλέμμα. Οι σαμπανιζέ αποχρώσεις είναι από τις must have επιλογές γιατί ταιριάζουν σε όλους τους τόνους της επιδερμίδας, ενώ μπορούν να φορεθούν στις all day εμφανίσεις. Πρόσθεσέ λίγη από τη λάμψη στα ζυγωματικά, στο πιγούνι, στη μύτη, στο επάνω χείλος, στα βλέφαρα και… είσαι έτοιμη!