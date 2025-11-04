Στα Τρίκαλα, και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μπάρας, φιλοξενήθηκαν την περασμένη Δευτέρα μικροί μαθητές των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων «Σχολή Μωραΐτη» , για έναν όμορφο φιλικό αγώνα μπάσκετ με την Α.Ε.Τ.!

Οι μικροί αθλητές, ηλικίας 10-12 ετών, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή αθλητική εμπειρία, να αγωνιστούν με πάθος, να ανακαλύψουν νέους φίλους και να μοιραστούν στιγμές γέλιου, χαράς και ομαδικότητας. Το γήπεδο γέμισε ενέργεια, ενθουσιασμό και παιδικά χαμόγελα, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί αναμνήσεις!

Ευχαριστούμε τους προπονητές των ακαδημιών της Σχολής Μωραΐτη και ιδιαίτερα τον υπεύθυνο κ. Αλέξανδρο Ζάγκα. Επισης, συγχαρητήρια αξίζουν και στους δικούς μας προπονητές κ. Τσίρμπα Δημήτρη και κ. Δεμίρη Γιώργο, όπως επίσης και στον υπεύθυνο των ακαδημιών, κ. Μητροτάσιο Βασίλη, για την άψογη διοργάνωση.

Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους γονείς των αθλητών που συμμετείχαν για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο σωματείο μας.

Η Α.Ε.Τ. συνεχίζει να στηρίζει και να προάγει το παιδικό μπάσκετ, καλλιεργώντας τις αξίες του fair play, της συνεργασίας και της αγάπης για το άθλημα — αξίες που φάνηκαν ξεκάθαρα μέσα στο παρκέ.

Μπράβο σε όλα τα παιδιά για την υπέροχη προσπάθεια! 👏🏀✨

