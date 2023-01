Ανακάλυψε κι εσύ τα φάρμακα της φύσης για τις πιο συνηθισμένες γυναικείες ενοχλήσεις.

Ημικρανίες, ουρολοιμώξεις, κράμπες – ναι, υπάρχουν βότανα για γυναικολογικές παθήσεις. Αντιμετώπισε φυσικά το εκάστοτε πρόβλημα με αφεψήματα.

Ποιό αφέψημα σου ταιριάζει; Τα πιο γνωστά και παραδοσιακά βότανα για γυναικολογικές παθήσεις:

Κράνμπερι (Vaccinium macrocarpon): Καλύτερο για την πρόληψη ουρολοιμώξεων.

Οι γυναίκες αναπτύσσουν λοιμώξεις του ουροποιητικού σωλήνα πιο συχνά από τους άνδρες. Για την ακρίβεια, μία στις πέντε θα πάθει μία φορά στη ζωή της ουρολοίμωξη, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το αμερικανικό κέντρο National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Οι περισσότερες λοιμώξεις προκύπτουν από αύξηση του βακτηρίου E. coli στην ουρήθρα και/ή στην κύστη. Το κράνμπερι εμποδίζει τα βακτήρια να αποικήσουν τα τοιχώματα των δύο αυτών οργάνων, δυσκολεύοντας την εμφάνιση της λοίμωξης. Ωστόσο, αν τα βακτήρια εμφανιστούν εκεί, δε θα τα σκοτώσει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σου συνταγογραφήσει ο γιατρός σου κάποια αντιβίωση.

Προειδοποίηση: Δεν υπάρχουν γνωστές ιατρικές προφυλάξεις, αν όμως πάσχεις από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή πεπτικό έλκος, η οξύτητα των φρούτων μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματά σου.

Πράσινο τσάι (Camellia sinensis): Καλύτερο για την πρόληψη του καρκίνου.

Σε όλο και περισσότερες έρευνες υποδεικνύεται πως η κατανάλωση αυτού του ασιατικού τσαγιού μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου. Πολλές εργαστηριακές μελέτες σε τρυβλία Πέτρι και σε ζώα έχουν δείξει πως το πράσινο τσάι διαθέτει χημειοπροστατευτικές ιδιότητες, σύμφωνα με αναφορά της American Cancer Society.

Σε δύο μετά-αναλύσεις, μία δημοσιευμένη στην επιθεώρηση Carcinogenesis και η άλλη δημοσιευμένη στην Integrated Cancer Therapies, βρέθηκε πως η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να προλάβει την ανάπτυξη των όγκων των καρκίνων του πνεύμονα και του μαστού, ειδικά στα πρώτα στάδια. Αν όμως κάνεις θεραπεία, μην προσπαθήσεις να την αντικαταστήσεις με το τσάι!

Τζίντζερ (Zingiber officinale): Καλύτερο για την ανακούφιση από τη ναυτία.

Είτε νιώθεις ναυτία εξαιτίας του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου, είτε λόγω εγκυμοσύνης, είτε απλά επειδή ζαλίζεσαι στα ταξίδια, το τζίντζερ πιθανότατα μπορεί να σε βοηθήσει. Σε δημοσίευση δοκιμών κλινικής έρευνας στην επιθεώρηση Obstetrics & Gynecology συμπεραίνεται πως η ρίζα αυτή αποτελεί μια αποτελεσματική θεραπεία για τη ναυτία και τον εμετό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει πως το τζίντζερ είναι πολύ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση της ναυτίας από τη χημειοθεραπεία.

Προειδοποίηση: Με την κατανάλωση του φυσικού τζίντζερ έχουν συνδεθεί λίγες παρενέργειες, όμως η κατανάλωσή του σε μορφή σκόνης μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή δυσπεψία. Μπορεί, επίσης, να επιτείνει τις καούρες στις έγκυες γυναίκες.

Φασκόμηλο (Salvia officinalis): Καλύτερο για την καταπολέμηση της ουλίτιδας

Τα φύλλα του έχουν αντισηπτικές, αποχρεμπτικές και σπασμολυτικές ιδιότητες. Το αφέψημα φασκόμηλου είναι ιδανικό για τη θεραπευτική του στόματος σε περίπτωση τραυματισμών, άφτρων, φαρυγγίτιδας και κατά της ουλίτιδας. Επιπλέον, οι σύγχρονοι γκουρού των βοτάνων πιστεύουν πως το φασκόμηλο μειώνει ταυτόχρονα την υπερβολική εφίδρωση που σχετίζεται με την εμμηνόπαυση.

Βότανα για γυναικολογικές παθήσεις; Χρυσάνθεμο – Feverfew (tancetum parthenium): Καλύτερο για την ανακούφιση των ημικρανιών

Είναι περίπου τριπλάσιος ο αριθμός των γυναικών συγκριτικά με τους άνδρες που υποφέρουν από ημικρανίες, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο National Headache Foundation. Το feverfew μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση της ναυτίας ή να μειώσει την ανάγκη για παρεμβατικά φάρμακα.

Προειδοποίηση: Οι έγκυες γυναίκες και άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα που αραιώνουν το αίμα θα πρέπει να μείνουν μακριά από το feverfew. Αν είσαι αλλεργική στην αμβροσία την αρτεμισίφυλλο (ένα φυτό συγγενικό του χρυσάνθεμου), τις μαργαρίτες ή τα χρυσάνθεμα, είναι επίσης συνετό να μην το χρησιμοποιήσεις.

Το feverfew μπορεί και να αυξήσει τον κίνδυνο για ευαισθησία στον ήλιο που προκαλείται από συνταγογραφούμενα φάρμακα όπως η ρετινόλη Α, οπότε χρησιμοποίησε αντηλιακά για υψηλή προστασία.

Τσουκνίδα (Urtica dioica): Καλύτερο για την αντιμετώπιση της αναιμίας

Το αφέψημα από αυτόν το θάμνο είναι μια πλούσια πηγή σιδήρου, χλωροφύλλης και φυλλικού οξέος. Σε μελέτη του 2013 βρέθηκε, επίσης, πως οι αναλγητικές του ιδιότητες μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της αναιμίας καθώς και στις εποχικές αλλεργίες και τις ουρολοιμώξεις.

Η τσουκνίδα περιέχει και βιταμίνη Κ, η οποία βοηθά στην πήξη του αίματος, έτσι είναι χρήσιμη αν χάσεις πολύ αίμα εξαιτίας μιας βαριάς περιόδου. Είναι, επίσης, ένα αποτοξινωτικό βότανο που αυξάνει την παραγωγή ούρων και μπορεί να είναι χρήσιμο για δερματικά προβλήματα.

Αχιλλέα ή αγραψιθιά (achillea millefolium): Καλύτερο για την ανακούφιση από τους πόνους της περιόδου

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως αυτό το λουλούδι είναι το βότανο που μειώνει την έμμηνη ροή, ανακουφίζει την πυελική συμφόρηση και καθαρίζει το ήπαρ έτσι ώστε να επεξεργάζεται πιο αποτελεσματικά τα οιστρογόνα και την προγεστερόνη.

Σε αναφορά από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ τονίζεται πως μπορεί να δρα ως χαλαρωτικό των μυών στη μήτρα, που σημαίνει πως ανακουφίζει και τις επώδυνες κράμπες.

Κράνο – βιβούρνο το χιονανθές (Viburnum opulus): Καλύτερο για την ανακούφιση των κραμπών από την έμμηνο ρύση

Εναλλακτικό της ιβουπροφαίνης, αυτό το ανθοφόρο φυτό δρα ως ηρεμιστικό της μήτρας, μειώνει τη φλεγμονή, χαλαρώνει τους σπασμούς. Είναι τόσο δραστικό που συχνά οι μαίες το χρησιμοποιούν για να σταματήσουν τον πρόωρο τοκετό. Σε έρευνα σχετικά με τις επώδυνες περιόδους διαπιστώθηκε πως το κράνο έχει αντισπασμωδική δράση στις ίνες των μυών που βρίσκονται στη μήτρα και στο έντερο.

Βότανα για γυναικολογικές παθήσεις; Λυγαριά ή Βίτιξ ο Άγνος (Vitex agnus castus): Καλύτερο για τη ρύθμιση του έμμηνου κύκλου

Οι γυναίκες που υποφέρουν από αμηνόρροια (απουσία περιόδου), υπερβολικά συχνές περιόδους ή συμπτώματα προεμμηνόπαυσης και εμμηνόπαυσης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό το βότανο. Σε περιορισμένη έρευνα υποδεικνύεται πως μπορεί να δρα επεκτείνοντας τη φάση μετά την ωορρηξία του μηνιαίου κύκλου.

Προειδοποίηση: Σπάνια, το βότανο μπορεί να προκαλέσει δερματικό εξάνθημα και δε θα πρέπει να λαμβάνεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού. Μπορεί, επίσης, να αλληλεπιδράσει με φάρμακα που αναστέλλουν την επίδραση της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, ανάμεσά τους ορισμένα αντικαταθλιπτικά.

