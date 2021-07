Η γήρανση είναι μια φυσική βιοχημική διαδικασία του σώματος.

Μέχρι να μπορέσουμε να «χακάρουμε» αυτά τα μικροσκοπικά πραγματάκια που ονομάζονται κύτταρα, θα έχουμε γεράσει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι πιθανότατα θα συνεχίσουν να ξοδεύουν χρηματα για ένα λίφτινγκ, να φορτώνουν το σώμα τους με τοξίνες και να μετατρέπουν με χαρά το πρόσωπό τους σε τούρτα γενεθλίων από τις πλαστικές.

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να συναντήσουμε την πηγή της νεότητας! Ωστόσο, φαίνεται ότι πολλοί από τους ανθρώπους που σπαταλούν αδίκως τα χρήματά τους δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φράση η πρόληψη είναι το καλύτερο ελιξίριο νεότητας».

Παρόλο που (πιθανότατα) δεν θα είμαστε ποτέ σε θέση να αναστρέψουμε πλήρως και με επιτυχία τη διαδικασία γήρανσης, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αντισταθμίσουμε τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Υπάρχουν επίσης συνήθειες που μπορούμε να σταματήσουμε – και αυτό προϋποθέτει κατανόηση των δραστηριοτήτων που επιταχύνουν τη γήρανση.

Εφ΄όσον αποκτήσουμε αυτή τη γνώση, θα μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά και να προστατεύσουμε την υγεία μας, να ζήσουμε πιο ευτυχισμένα και να έχουμε μια πιο θετική και ικανοποιητική ζωή! Έτσι, χωρίς περαιτέρω παρεμβάσεις που δεν προσφέρουν τίποτα…

8 Συνήθειες που μας κάνουν να γερνάμε πρόωρα!

1. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, πάνω από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί – ή ένας στους τρεις ενήλικες – πάσχουν από υπέρταση. Στατιστικά, η υπέρταση αγγίζει πλέον ηλικίες μεταξύ 55 έως 64 ετών και το ποσοστό συνεχώς αυξάνεται. Αυτό δεν είναι ευχάριστο, καθώς η υψηλή αρτηριακή πίεση συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, εμφράγματος και καρδιακής ανεπάρκειας.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Να χάσουμε τα παραπανίσια κιλά μας.

– Να βάλουμε στην καθημερινότητά μας 30 λεπτά ελαφράς ή μέτριας άσκησης.

– Να έχουμε μια ισορροπημένη, υγιεινή διατροφή.

– Να μειώσουμε την πρόσληψη αλατιού.

– Να περιορίσουμε το αλκοόλ.

2. ΑΧ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΙΛΑ ΜΑΣ.

Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου ανέλυσαν τις γενετικές πληροφορίες περισσότερων από 600.000 ατόμων από 25 διαφορετικές μελέτες σε όλη την Αυστραλία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι κάθε κιλό επιπλέον βάρους μείωνε το προσδόκιμο ζωής κατά περίπου δύο μήνες.

Με άλλα λόγια: Το υπερβολικό βάρος ακόμη και κατά μόλις 2,5 κιλά μπορεί να σας αφαιρέσει ένα χρόνο ζωής.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Προγραμματίστε εξετάσεις για να αποκλείσετε τυχόν υποκείμενες παθήσεις(π.χ. διαταραχές του θυρεοειδούς).

– Οργανώστε η διατροφή σας, έτσι ώστε να αποτελείται από φρέσκα φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και άπαχο κρέας.

– Μιλήστε με κάποιον γυμναστή και δημιουργήστε μαζί ένα πρόγραμμα προπόνησης που να σας ταιριάζει. Η σωματική δραστηριότητα είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας (ποδηλασία, μπάσκετ, τένις κλπ.) και ο καλύτερος τρόπος για να ασχοληθείτε ενεργά με μια δραστηριότητα!

3. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, «το κάπνισμα και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μείωση της διάρκειας ζωής».

Το κάπνισμα ενός πακέτου τσιγάρων την ημέρα μειώνει το προσδόκιμο ζωής 7 χρόνια κατά μέσο όρο.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Να αναζητήσουμε τρόπους διακοπής του καπνίσματος, εάν χρειαζόμαστε βοήθεια.

– Εάν δεν μπορούμε να το κόψουμε, ας προσπαθήσουμε να το μειώσουμε.

– Η άσκηση και ο διαλογισμός είναι δύο δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του καπνίσματος.

4. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΤΟΝΟ ΣΤΡΕΣ.

Συνήθως, οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ως επάγγελμα αυτό που αγαπάμε. Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η δυσαρέσκεια που αφορά την απασχόληση κυμαίνεται γύρω στο 70% στις ΗΠΑ.

Υπάρχει όμως μια διαφορά ανάμεσα σε μια ενοχλητική αίσθηση δυσαρέσκειας και την απέχθεια που αισθάνεται κανείς για τη δουλειά που κάνει.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, «οι άνθρωποι που έχουν μικρή ικανότητα λήψης αποφάσεων σε απαιτητικές θέσεις εργασίας έχουν αύξηση της θνησιμότητας κατά 15,4% σε σύγκριση με τις λιγότερο απαιτητικές θέσεις εργασίας».

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Αξιολογήστε το τρέχον επίπεδο στρες που σχετίζεται με την εργασία σας.

– Αρχίστε να αναζητάτε μια νέα δουλειά, εάν είναι απαραίτητο και εάν μπορείτε να το κάνετε.

– Μάθετε βασικές τεχνικές διαλογισμού και βαθιάς εισπνοής (θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση του άγχους!)

5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ.

Το DNA σας έχει κάποια επίδραση στα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα σας. Ωστόσο ενώ δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γενετική σας σύνθεση, μπορείτε να φροντίσετε να διατηρήσετε τους δείκτες στα αποδεκτά όρια.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Να αυξήσουμε την πρόσληψη φυτικών ινών.

– Να καταναλώνουμε τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

– Να καταργήσουμε τα trans-λιπαρά.

– Να αυξήσουμε την πρόσληψη πρωτεϊνών.

6. ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΓΝΟΙΑ.

Μπορεί να σας φαίνεται άσχετο, αλλά δεν είναι! Υπάρχει κάτι που πρέπει να σας πούμε και αφορά τις δυσμενείς επιπτώσεις της ενεργοποίησης ενός αδρανούς μυαλού.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2015 «η θνησιμότητα (λόγω) χαμηλής εκπαίδευσης είναι συγκρίσιμη με τη θνησιμότητα μεταξύ νυν καπνιστών και όχι πρώην«.

Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου θεωρείται ένας τίτλος σπουδών χαμηλότερος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Διατηρήστε την καλή κατάσταση του μυαλού σας διαβάζοντας.

– Φροντίστε να ενταχθείτε σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης.

– Ξεκινήστε δωρεάν online μαθήματα για κάτι που σας ενδιαφέρει.

– Συνεχίστε την τυπική σας εκπαίδευση, εάν το επιθυμείτε.

7. ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΚΙ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ.

Υπάρχει μία μέτρηση, που ονομάζεται Οικολογική Στιγμιαία Αξιολόγηση (ΕΜΑ) και «αξιολογεί τις τρέχουσες εμπειρίες, τις συμπεριφορές και τις διαθέσεις ενός ατόμου, όπως αυτές εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο και στο φυσικό τους περιβάλλον.» Πολλοί συμπεριφορικοί επιστήμονες δηλώνουν ότι η EMA είναι μια από τις πιο ακριβείς μετρήσεις που σχετίζονται με την ευημερία ενός ατόμου.

Σχετικά, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν την EMA για να αξιολογήσουν 3.853 άτομα ηλικίας 52 έως 79 ετών.

Εκείνοι που βαθμολογήθηκαν ως «δυσαρεστημένοι» είχαν «ποσοστό θνησιμότητας» 7,3% – σχεδόν διπλάσιο από εκείνους που κατέδειξαν μια πιο θετική στάση απέναντι στη ζωή.

Τι μπορούμε να κάνουμε:

– Αφιερώστε χρόνο ώστε να συζητήσετε με κάποιον, ή με τον εαυτό σας ποιες είναι οι πηγές της ευτυχίας σας – ή τι είναι τελικά αυτό που σας λείπει.

– Τηρήστε ένα ημερολόγιο, ή έναν απλό κατάλογο ευγνωμοσύνης, όπου θα καταγράψετε τρία πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες κάθε μέρα που περνάει.

– Αναζητήστε υποστήριξη – σε οποιαδήποτε μορφή (ιατρική, πνευματική, οποιαδήποτε) που να είναι κατάλληλη για εσάς.

8. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.

Το τελευταίο στοιχείο της λίστας μας είναι ευρύ και μάλιστα σκοπίμως.

Η αλήθεια είναι ότι κανένας από μας δεν ξέρει τι είναι καλύτερο για κάποιον άλλο. Η ευημερία είναι ένα εξαιρετικά υποκειμενικό αγαθό – απλά ρίξτε μια ματιά στο αντίστοιχο τμήμα αυτο-βοήθειας στο τοπικό βιβλιοπωλείο!

Ωστόσο, στο βάθος, όλοι μας – είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι – έχουμε μια πολύ καλή απάντηση στο ερώτημα «Πώς είμαι;».

Σίγουρα δεν υπάρχει μια λύση πού να ταιριάζει σε όλους σε αυτή την ατέλειωτη λίστα με τα «προβλήματα της ζωής»· αυτή είναι μια μάταιη (για να μην αναφέρουμε, καταθλιπτική) προσπάθεια.

Έτσι, στο τέλος, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν αισθάνεστε καλά, καταπιείτε την υπερηφάνεια σας και αναζητήστε βοήθεια. Καθίστε, κλείστε τα μάτια σας και διαλογιστείτε. Αποκτήστε εμπειρία στις βαθιές εισπνοές!

Το σημαντικότερο είναι να καλλιεργήσετε και να αναπτύξετε τη θετική σας ενέργεια, διότι εκείνη έρχεται από μέσα σας! Πιστέψτε μας, είναι εκεί και περιμένει να την ανακαλύψετε.

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2021/06/16/8-synitheies-poy-mas-kanoyn-na-gername-grigora/