Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, περίπου 610.000 άνθρωποι πεθαίνουν από προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά κάθε χρόνο, μόνο στις ΗΠΑ.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες πάσχουν από καρδιακές παθήσεις για διάφορους λόγους που συνδέονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά σημάδια και προειδοποιήσεις που προμηνύουν για καρδιακά προβλήματα που πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε .

Έχουμε συλλέξει 8 πολύ συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια καρδιακών παθήσεων τα οποία πρέπει να προσέξετε εάν τα εφανίσετε.

1. Πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι

Πολλοί άνδρες αισθάνονται πόνο στον αριστερό βραχίονα, ενώ οι γυναίκες αισθάνονται τον ίδιο πόνο και στα δύο άκρα. Ορισμένες γυναίκες έχουν επίσης πει ότι είχαν ασυνήθιστο πόνο στον αγκώνα πριν από καρδιακή προσβολή.

Αυτό συμβαίνει επειδή ο πόνος από την καρδιά σας ταξιδεύει στον νωτιαίο μυελό όπου συνδέονται πολλά νεύρα του σώματός σας και ο εγκέφαλός σας μπερδεύεται και πιστεύει ότι το χέρι σας είναι αυτό που πονάει ενώ στην πραγματικότητα είναι η καρδιά.

2. Βήχας που δεν σταματά

Ο βήχας μπορεί να προέρχεται από διάφορα ζητήματα και μπορεί επίσης να είναι ένα σημάδι καρδιαγγειακών παθήσεων. Ο επίμονος βήχας που παράγει ένα ροζ υγρό που περιέχει αίμα είναι πολύ συχνός με καρδιακή ανεπάρκεια. Ωστόσο, ο βήχας είναι ένα υπο-σύμπτωμα ενός πολύ πιο σοβαρού συμπτώματος, που είναι δύσπνοια και ξαφνική απώλεια αναπνοής.

3. Ακραία και ασυνήθιστα επίπεδα άγχους

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από υπερβολικό άγχος από πολύ νωρίς στη ζωή τους είναι επιρρεπείς σε καρδιακές παθήσεις.

Το άγχος μπορεί να προκληθεί είτε από έναν πολύ αγχωτικό τρόπο ζωής είτε από διάφορες διαταραχές, όπως διαταραχή πανικού και αγχοφοβία . Μερικές από τις επιπτώσεις του άγχους στην καρδιά περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, αυξημένη αρτηριακή πίεση και μειωμένο καρδιακό παλμό.

4. Πρησμένα πόδια, αστράγαλοι και πατούσες

Όταν η καρδιά σας δεν διοχετεύει καλά το υγρό από τα αιμοφόρα αγγεία, τότε το διαρρέει στους γύρω ιστούς, και τα πόδια και οι αστράγαλοί σας είναι τα πιο κοινά σημεία ταλαιπωρίας λόγω της βαρύτητας. Αυτό ονομάζεται περιφερικό οίδημα και πολλοί από αυτούς που το έχουν δεν έχουν καρδιακές παθήσεις. Ωστόσο, είναι ένα πολύ κοινό σύμπτωμα μεταξύ των ασθενών με καρδιακές παθήσεις και πρέπει να το προσέξετε.

5. Έλλειψη όρεξης και αίσθημα ναυτίας

Πολλοί ασθενείς που πάσχουν από καρδιακές παθήσεις δείχνουν έλλειψη όρεξης ή / και ναυτία ακόμη και αν απλά έχουν τσιμπήσει κάτι. Ο λόγος για αυτό είναι η συσσώρευση υγρού γύρω από το ήπαρ και τα έντερα που παρεμποδίζουν την σωστή πέψη. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως ακολουθούνται από κοιλιακό άλγος και εάν τα αντιμετωπίζετε όλα μαζί, θα πρέπει να επισκεφθείτε το γιατρό σας άμεσα.

6. Δερματικά εξανθήματα ή ασυνήθιστες κηλίδες

2 ξεχωριστές επιστημονικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το The Journal of Allergy and Clinical Immunology και το Journal of the American College of Cardiology έδειξαν ότι το έκζεμα και ο έρπης ζωστήρας είναι παράγοντες υψηλού κινδύνου καρδιακών παθήσεων.

Εκείνοι που είχαν έκζεμα βρέθηκε να έχουν 48% πιθανότητα να πάσχουν από υψηλή αρτηριακή πίεση και το 29% πιθανότητα να έχει υψηλή χοληστερόλη. Επιπλέον, όσοι είχαν έρπη ζωστήρα είχαν 59% περισσότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιακή προσβολή από τους ανθρώπους που δεν είχαν αυτή την πάθηση.

7.Απώλεια αισθήσεων ​​ή λιποθυμία

Το αίσθημα ζάλης και η απώλεια των αισθήσεων είναι πολύ συχνό φαινόμενο στους καρδιακούς ασθενείς. Όταν η καρδιά δεν αντλεί καλά αίμα είναι επειδή η ροή του αίματος εμποδίζεται από μια φραγμένη αρτηρία ή τη στένωση μιας βαλβίδας. Εάν αισθανθείτε ποτέ δύσπνοια και λιποθυμήσετε για μικρό χρονικό διάστημα, καλέστε αμέσως έναν γιατρό και ελέγξτε την καρδιά σας.

9. Το δέρμα γίνεται πιο ανοιχτόχρωμο ή έχει μπλε χρώμα

Αυτό δεν είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα, αλλά όταν εμφανιστεί, οφείλεται στη μειωμένη ροή του αίματος, στον μειωμένο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι η καρδιά σας δεν αντλεί αίμα όπως θα έπρεπε.

Το σοκ είναι ο κύριος λόγος για αυτό το σύμπτωμα και η ωχρότητα μπορεί να εμφανιστεί σε ολόκληρο το σώμα σας ή σε ένα συγκεκριμένο μέρος του σώματος, για παράδειγμα σε ένα άκρο. Ωστόσο, εάν παρατηρήσετε ωχρότητα μην πανικοβληθείτε. Ελέγξτε αν πάσχετε από σοκ ή υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα όπως η αναιμία.

Μπόνους:

Θυμηθείτε ότι η πρόληψη είναι το κλειδί για την επίλυση οποιουδήποτε πιθανού ζητήματος υγείας. Η προσπάθεια διατήρησης ενός υγιούς τρόπου ζωής όπου η σωματική άσκηση γίνεται καθημερινά και η παραμονή όσο το δυνατόν πιο μακριά από βλαβερές συνήθειες όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, έχει ως αποτέλεσμα μια υγιή καρδιά.

