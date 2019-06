8 χτενίσματα για μακριά μαλλιά ώστε να μην ζεσταίνεσαι πολύ

Η θερμοκρασία ανεβαίνει καθημερινά και γι’αυτό σου ετοιμάσαμε μια λίστα με κουρέματα που μπορείς να κάνεις ώστε να μην ζεσταίνεσαι πάρα πολύ αν έχεις μακριά μαλλιά.

Το wet look αποτελεί μια τάση που αγαπάμε πολύ φέτος το καλοκαίρι και είναι ένα από τα πιο εύκολα χτενίσματα που μπορείς να υιοθετήσεις στην καθημερινότητά σου. Ένα spray για wet look, ένα ζευγάρι statement σκουλαρίκια και το τέλειο bronzer θα σε βοηθήσουν να αποκτήσεις τέλειο καλοκαιρινό look.

Oι sporty κορδέλες και τα hair clips θα σε βοηθήσουν να τραβήξεις τα μαλλιά σου προς τα πίσω ώστε να μην πέφτουν στο μέτωπό σου και σε ζεσταίνουν. Στα καταστήματα αλλά και online θα βρεις oversized hair clips και logo clips που θα δώσουν στιλ σε κάθε σου εμφάνιση.

Οι πλεξούδες και οι χαμηλές κοτσίδες είναι 2 ακόμα επιλογές που μπορείς να κάνεις. Πολλοί hair stylists λανσάρουν φέτος τις πλεξούδες στις πελάτισσές τους και μας κάνουν να θέλουμε κι εμείς να υιοθετήσουμε αυτό το trend. Όσον αφορά τις χαμηλές sleek κοτσίδες αξίζει να τις δοκιμάσεις ακόμα και σε καθημερινή βάση.

L&L tip: Ίσιωσε τα μαλλιά σου, πιάσε μια χαμηλή κοτσίδα, βάλε μπόλικο eyeliner και έντονο ματ κραγιόν και ετοιμάσου να κάψεις καρδιές στη βραδινή σου έξοδο!

Οι φιόγκοι είναι ένα ακόμα αξεσουάρ που μπορείς να τολμήσεις και θα σου χαρίσουν ένα preppy styling που θα λατρέψεις. Αν θες κάτι πιο χαλαρό τότε τα φουλάρια και τα scrunchies αποτελούν την τέλεια εναλλακτική λύση.