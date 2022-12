Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι ρυτίδες και τα σημάδια πάνω μας είναι φυσιολογικά και όμορφα. Μας θυμίζουν τις εμπειρίες μας, τα εύκολα και δύσκολα βιώματα, τον χρόνο που περνά και εμείς στέκουμε εκεί αγέρωχες. Όλες, ωστόσο, πάντα θέλουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας και την εικόνα μας κι έτσι πρέπει.

Γι’ αυτό και φροντίζουμε την επιδερμίδα μας, ακολουθούμε μια ρουτίνα ομορφιάς και περιποιούμαστε το πρόσωπό μας. Πολλές φορές, όμως, ξεχνάμε τα χείλη. Και έρχεται η στιγμή που εμφανίζονται οι πρώτες λεπτές γραμμές και ρυτίδες και εκεί αναζητάμε το «φάρμακό» τους.

Δεν υπάρχει αυτό, βέβαια! Όλα έχουν να κάνουν με την περιποίηση και την προσοχή που δίνεις στα χείλη σου. Κι αν τόσο καιρό κάπως τα έχεις παραμελήσει, ήρθε η ώρα να τα φροντίσεις, ακολουθώντας τα παρακάτω tips.

Ενυδάτωση ξανά και ξανά

Το παν είναι τα χείλη σου να είναι ενυδατωμένα συνέχεια. Και αυτό μπορείς να το πετύχεις τόσο με τη διατροφή όσο και με τη φροντίδα του δέρματός σου. Πίνε, λοιπόν, πολύ νερό, βάλε τα φρούτα και τα λαχανικά στο καθημερινό διατροφολόγιό σου και μην ξεχνάς το lip balm.

Χρησιμοποίησε ρετινόλη στα χείλη

Συμβουλεύσου τον δερματολόγο σου και επένδυσε σε έναν ορό χειλιών με ρετινόλη. Πολύ σύντομα θα δεις τις λεπτές γραμμές γύρω από τα χείλη να απαλύνονται και το κραγιόν σου να «στρώνει» πιο ωραία.

Προστάτευσε τα χείλη από τον ήλιο

Οι ακτίνες UV «πολεμούν» το κολλαγόνο της επιδερμίδας και άρα κάνουν την περιοχή των χειλιών πιο επιρρεπή σε λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Αναζήτησε, λοιπόν, ένα lip balm με SPF ή – γιατί όχι; – χρησιμοποίησε και αντηλιακό χειλιών στην καθημερινότητά σου.

Χρησιμοποίησε lip plumper

Τα lip plumpers της αγοράς δημιουργούν την ψευδαίσθηση όγκου στα χείλη, αλλά αυτή η ενυδάτωση που προσφέρουν μπορεί να έχει όφελος για εσένα.

Μην ξεχνάς την απολέπιση

2-3 φορές την εβδομάδα κάνε απολέπιση στα χείλη για να απομακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα. Βάλε scrub και πέρα από τη γραμμή των χειλιών για να απαλύνεις λεπτές γραμμές και ρυτίδες. Κι αν δεν έχεις scrub, φτιάξε ένα δικό σου ανακατεύοντας ελαιόλαδο, ζάχαρη και κανέλα και τρίβοντας ελαφρά το μείγμα στα χείλη σου.