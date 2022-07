Θυμάμαι ότι άκουσα για πρώτη φορά την ιδέα για ένα ζεστό, απολαυστικό, βραδινό μπάνιο από την Γκουίνεθ Πάλτροου, όταν η ίδια είχε παραδεχτεί ότι είναι μια αδιαπραγμάτευτη συνήθεια στην καθημερινή βραδινή της ρουτίνα. Πραγματικά, τρελάθηκα και μόνο στην ιδέα!

Λατρεύω το bodycare, αλλά για βράδυ το επιλέγω όταν πραγματικά είμαι κουρασμένη και το μόνο που ζητάω είναι ένα καυτό μπάνιο για να με χαλαρώσει και να με κάνει να κοιμηθώ σαν πουλάκι… Ξέρεις, αφρόλουτρο στο σώμα, ελαφρύ μασάζ, μετά ενυδατική σώματος και προσώπου, το floral baby doll μου και ώρα για ύπνο!

Μπορεί το ζεστό μπάνιο να το προτιμάμε κατά τη χειμερινή σεζόν για να ζεσταθούμε από τις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά ήξερες ότι δεν μας βοηθάει μόνο σε αυτό; Και όμως, ναι! Υπάρχουν πολλά οφέλη ενός ζεστού μπάνιου, από την ανακούφιση στους πόνους των μυών έως τη μείωση του στρες. Και σήμερα θα δούμε 7 οφέλη που έχει το ζεστό μπάνιο για την υγεία σου.

Μετά από μια αρκετά κουραστική μέρα το μόνο που θες είναι να γυρίσεις σπίτι και απλά να χαζέψεις στα social media ή να πέσεις κατευθείαν για ύπνο. Άστα για λίγο στην άκρη αυτά, γέμισε την μπανιέρα με νερό, ενώ ταυτόχρονα πάτα το play για να ξεκινήσει να παίζει η αγαπημένη σου playlist!

Προετοίμασε μερικά λαδάκια μπάνιου, τακτοποίησε τις καθαρές σου πετσέτες δίπλα στο μπάνιο για να τυλιχτείς με αυτές όταν τελειώσεις και κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, βάλε και μια μάσκα προσώπου! It’s your time και κάνε οτιδήποτε σε χαλαρώνει.

Ένα ζεστό μπάνιο αρκεί για να νιώσεις ανακούφιση από τους πόνους των μυών και των αρθρώσεών σου. Δεν είναι ψέμα… Αρκεί να το κάνεις καθημερινή ρουτίνα και θα με θυμηθείς.

Σκέψου ότι το ζεστό νερό απελευθερώνει την ένταση από τους μύες χαλαρώνοντάς τους συγχρόνως. Συγκεκριμένα, ένα ζεστό μπάνιο ενεργοποιεί την κυκλοφορία του αίματος, η οποία παρέχει στους μύες περισσότερα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο. Αυτό απελευθερώνει την ένταση των μυών, ανακουφίζει από τον πόνο και βελτιώνει την ελαστικότητα των συνδετικών ιστών.

Ένα ζεστό μπάνιο σε χαλαρώνει σε όλα τα επίπεδα. Έχεις πιάσει τον εαυτό να σκέφτεται πολύ και υπερβολικά (το γνωστό overthinking); Έχεις στρες και άγχος για κάτι που πρόκειται να γίνει; Ήταν μια δύσκολη μέρα στη δουλειά και το μόνο που θες είναι να χαλαρώσεις και να βγάλεις την όποια αρνητική ενέργεια από πάνω σου; Η άμεση λύση χαλάρωσης σε όλα τα παραπάνω είναι… το ζεστό μπάνιο. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.

Μελέτες έχουν δείξει ότι το ζεστό μπάνιο βελτιώνει την ψυχική υγεία και συμβάλλει επίσης στη μείωση του άγχους, της έντασης, του θυμού αλλά και της κατάθλιψης. Μπορεί να ηρεμήσει το νευρικό σύστημα, να βελτιώσει τη διάθεσή σου και να μειώσει τα επίπεδα άγχους και στρες στο σώμα.

RELAXING AT HOME SPA PAMPER ROUTINE | MY BATH ROUTINE *self care day*

Αρκεί ένα βραδινό, ζεστό ντους για να κοιμηθείς μετέπειτα σαν πουλάκι.

Ιδανικά, μπορείς να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο μία ή δύο ώρες πριν τον ύπνο για να μειώσεις τη θερμοκρασία του σώματός σου, η οποία ειδοποιεί το σώμα σου ότι… είναι ώρα για ύπνο.

Πέρα από το να χαλαρώνει το σώμα και το μυαλό, το βραδινό μπάνιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σου. Μετά από ένα ζεστό μπάνιο, το σώμα αισθάνεται εντελώς χαλαρό και η υπνηλία έρχεται… με ταχύτατους ρυθμούς.