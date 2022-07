Σίγουρα σου έχει τύχει και εσένα να σου στείλει ένα άτομο μήνυμα στο Facebook ή το Instagram και να σου φάνηκε ενδιαφέρον, μέσα από την κουβέντα σου μαζί του, ακόμα και να πίστεψες ότι ταιριάζετε απόλυτα ή βρήκες αυτό που έψαχνες. Όταν όμως ήρθε η ώρα να συναντηθείτε, η απογοήτευσή σου ήταν μεγάλη γιατί στο φιλικό μπορεί να τα βρείτε, αλλά το ερωτικό δε σας βγαίνει με τίποτα.

Πάμε όμως να δούμε ποια ζωδιακά ζευγάρια είναι καλύτερο να μένουν φίλοι, παρά να κάνουν σχέση:

ΚΡΙΟΣ–ΖΥΓΟΣ

Τα δυο άκρα. Η μέρα με τη νύχτα. Ο ένας είναι ο ορμητικός τύπος που θυμίζει λίγο… Vikings παλαιάς κοπής και η άλλη είναι η κοκέτα, η μη μου άπτου τύπισσα που θέλει μόνο αγάπη, στοργή, προδέρμ, τρυφερότητα και αγκαλίτσες. Αυτοί οι δύο δεν θα τα βρουν ποτέ αν βγουν έστω και ένα ραντεβού. Η αλήθεια όμως είναι ότι στο φλερτ μέσω social media είναι μανούλες και εξιτάρει ο ένας το μυαλό του άλλου με αυτά που λένε και με το χιούμορ τους. Τα ετερώνυμα έλκονται αρχικά, αλλά η συνέχεια είναι καταστροφική, οπότε… μακριά.

ΤΑΥΡΟΣ–ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο σχεσάκιας με την ελευθερία προσωποποιημένη. Δεν κάνετε χωριό. Αν και είστε και οι δυο σταθερά ζώδια, ο Ταύρος ξέρει τι θέλει, πού βρίσκεται, πού πατά και τι αναζητά, ενώ από την άλλη ο Υδροχόος είναι απλά στον κόσμο του και μιλά για τις φιλοσοφίες του. Ίσως να υπάρξει έλξη όταν δει ο ένας τις φωτογραφίες του άλλου και να ξεκινήσει ένας διάλογος, ένα φλερτ, αλλά καλό θα είναι να μείνει εκεί το πράγμα γιατί αν βρεθούν σε πρώτο ραντεβού, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι και εκπομπή της Αννίτας Πάνια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ–ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Όχι, δεν ταιριάζουν όλα τα ίδια ζώδια. Και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν παρουσιάζουν κανένα ερωτικό ενδιαφέρον. Στην περίπτωση του Καρκίνου ποιος θα γκρινιάξει περισσότερο; Ποιος θα μιζεριάσει ή θα κλαφτεί περισσότερο; Άσε δε και τα κολλήματα με τους πρώην και το παρελθόν. Τόσο μελό αυτό το ραντεβού, ούτε ταινία της Μάρθας Βούρτση να ήταν. Ξαναλέμε, μπορεί να νομίζουν ότι βρήκαν αυτό που έψαχναν, όταν μιλάνε και φλερτάρουν στα social media, αλλά από κοντά η κατάσταση θα είναι ένα δράμα!

ΛΕΩΝ–ΖΥΓΟΣ

Στο μπλα-μπλα αυτά τα δυο ζώδια μια χαρά τα πάνε. Ο Ζυγός ενθουσιάζεται με το πάθος και την φλόγα του Λέοντα, όπως επίσης και με την «βασιλική» του συμπεριφορά, αλλά από κοντά θα του ρίξει μια γευστικότατη χυλόπιτα. Αν προλάβει βέβαια και δεν την ρίξει ο Λέοντας. Γιατί καλά του τα λέει ο Ζυγός στα μηνύματα, αλλά στο πρώτο ραντεβού μέχρι να αποφασίσει τι θέλει να κάνει ή τι να φάει ή αν τελικά θέλει κάτι σοβαρό από εκείνον ή όχι, θα ξημερώσουν και θα δεις την γάτα του ζωδιακού να βρυχάται και τον Ζυγό να τρέχει πανικόβλητος να σωθεί. Thank you next, λοιπόν.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ–ΙΧΘΥΕΣ

Ο σκληρός τύπος απέναντι στον… «πάτα με, λιώσε με, κάνε με ό,τι θες». Μπορεί αρχικά ο Σκορπιός να ενθουσιαστεί με την υποταγή του Ιχθύ, αλλά αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Στα μηνύματα το Ψάρι μπορεί να τον «μαγέψει» και να τον εξιτάρει, αλλά αν βρεθούν από κοντά ο Σκορπιός μάλλον… ψαρόσουπα θα το κάνει. Γιατί μπορεί να ζητά υποταγή, αλλά θέλει και αντίσταση από την άλλη πλευρά. Τι να το κάνει το μισογκεμισμένο κάστρο; Από την άλλη ο Ιχθύς θα φύγει πανικόβλητος και με εφιάλτες από ένα ραντεβού με τον Σκορπιό. Ένα του βλέμμα είναι αρκετό για να του δημιουργήσει τραύμα για μια ζωή.

ΙΧΘΥΕΣ–ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Μπορεί η πλαστελίνη να σπάσει τον τοίχο; Ε, κάπως έτσι είναι αυτό το ζωδιακό ζευγάρι. Ο ένας ευαίσθητος, τρυφερούλης και αγαπησιάρης και ο άλλος σκληρός, αγέλαστος, μετρημένος και ρεαλιστής έως εκεί που δεν παίρνει. Μπορεί το Ψάρι να ενθουσιαστεί από τον σοβαρό χαρακτήρα και την αυστηρή εμφάνιση του Αιγόκερω, αλλά στην πράξη θα μετανιώνει την ώρα και την στιγμή γιατί θα νιώθει έξω από τα νερά του και θα σπαρταράει. Απαπαπαπα που έλεγε και η Δέσποινα Βανδή. Neeeeeext! Και ο Αιγόκερως σαν τον Σκορπιό είναι. Χαλιέται πολύ από “σούπα” καταστάσεις. Θέλει σασπένς και… δυσκολία. Το Ψάρι θα το κάνει εύκολα “σούσι”. Οπότε thank you next και από τον Αιγόκερω.

πηγή :https://www.astrology.gr/erotikh-astrologia/erotas-zodia/story/168273/6-zeygaria-zodion-poy-kalytera-na-meinoyn-filoi-para-na-kanoyn-sxesi?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3G9fVSOsfZK3L4yA7k_R6Wqq39om9qMWZfhhWBLmNwZomI6O30Gq_lPpg#Echobox=1657792849