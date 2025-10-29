6 πράγματα που το παιδί σας στο γυμνάσιο έχει ακόμα ανάγκη από εσάς

Τα χρόνια του γυμνασίου είναι μια περίοδος με πολλές αλλαγές. Το παιδί σας μπορεί να σας φωνάζει «bro», να κάνει περίεργες χειραψίες ή να ζητά μια μάσκα προσώπου που κοστίζει 30 ευρώ. Μην ανησυχείτε: είναι όλα φυσιολογικά. Οι έφηβοι αυτής της ηλικίας είναι ευμετάβλητοι, άλλοτε τρυφεροί και άλλοτε εσωστρεφείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν σας χρειάζονται.

Η ψυχολόγος και συγγραφέας Phyllis Fagell τονίζει: «Οι μαθητές του γυμνασίου χρειάζονται τους γονείς τους όσο ποτέ, ίσως και περισσότερο από όταν ήταν μικρότεροι». Το μυστικό είναι να αναγνωρίσετε ότι η σχέση σας αλλάζει μορφή. Ορίστε έξι τρόποι για να παραμείνετε κοντά τους.

Σχέσεις γονέων – εφήβων: Υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ τους;

Θέστε σαφή όρια και τηρήστε τα

Καθώς μεγαλώνουν, χρειάζονται περισσότερη ελευθερία: κινητό, μετακινήσεις, φιλίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι κανόνες καταργούνται. Αντίθετα, οι γονείς λειτουργούν σαν «θερμοστάτης» – σταθεροί και ήρεμοι, ακόμη κι όταν τα παιδιά εκρήγνυνται. Δώστε τους χώρο, αλλά αν καταχραστούν τα προνόμια, επαναφέρετε τα όρια. Έτσι μαθαίνουν και οι ίδιοι να σέβονται τα όρια των άλλων.

Δείξτε το παράδειγμα του καλού ανθρώπου, όχι του τέλειου

Τα παιδιά πιέζονται να αριστεύσουν παντού – από τα μαθήματα μέχρι τις δραστηριότητες. Το να βλέπουν εσάς να αναγνωρίζετε λάθη και να ζητάτε συγγνώμη, δείχνει ότι δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Ένα ξέσπασμα θυμού μπορεί να γίνει αφορμή για μάθημα ζωής: όλοι κάνουμε λάθη, σημασία έχει πώς τα διαχειριζόμαστε.

Δώστε χώρο στην αποτυχία

Η αποτυχία είναι …δάσκαλος. Αντί να μεταφέρετε το άγχος σας στο παιδί, βοηθήστε το να δει ότι μπορεί να ξανασηκωθεί και να συνεχίσει. Συζητήστε μαζί τους στόχους που έχει και την πρόοδο που κάνει. Μικρά βήματα βελτίωσης, είτε στον αθλητισμό είτε στα μαθήματα, δίνουν αυτοπεποίθηση και καταρρίπτουν τη φράση «δεν είμαι καλός σε αυτό».

Το να είσαι παρών για έναν έφηβο δεν σημαίνει να διαγράψεις την προσωπική σου ζωή

Αφήστε τα ίδια να ορίσουν την τρυφερότητα

Οι αγκαλιές μπορεί να μειωθούν, αλλά η τρυφερότητα παίρνει νέες μορφές: ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα χαμόγελο, μια χειραψία. Σεβαστείτε όταν ζητούν χώρο, αλλά συνεχίστε να προσφέρετε αγκαλιές – η σωματική επαφή μειώνει το άγχος και δημιουργεί εγγύτητα.

Μιλήστε για υγιείς σχέσεις και ψηφιακή ασφάλεια

Η εφηβεία φέρνει νέες φιλίες, σχέσεις και φυσικά… άμεση εξάρτηση από το κινητό. Μιλήστε για σεβασμό, συναίνεση, σωστή συμπεριφορά. Εξηγήστε πώς μια φωτογραφία χωρίς άδεια ή ένα κακό σχόλιο μπορεί να πληγώσουν. Κάντε τακτικούς ελέγχους στη χρήση του διαδικτύου, αλλά με διαφάνεια. Το ιδανικό είναι να βρείτε μια μέση λύση για τον χρόνο που περνούν στο κινητό και να τηρούνται (

λέμε τώρα).

Πρέπει οι γονείς να σταματούν τις αγκαλιές στην εφηβεία;

Συνεχίστε τις μικρές πράξεις φροντίδας

Ακόμη κι αν φαίνεται «παιδικό», συνεχίστε να κάνετε μικρές καθημερινές πράξεις που δείχνουν φροντίδα: φτιάξτε το αγαπημένο τους σνακ, αγοράστε μια λιχουδιά που δεν τρώνε συχνά, τακτοποιήστε το δωμάτιό τους όταν είναι κουρασμένα. Αυτές οι πράξεις είναι μορφές αγάπης που τους υπενθυμίζουν ότι είστε πάντα εκεί.

Οι έφηβοι που πηγαίνουν γυμνάσιο διψούν για ανεξαρτησία, αλλά χρειάζονται εξίσου μια σταθερή αγκαλιά και καθοδήγηση. Δώστε τους χώρο να δοκιμάσουν, να αποτύχουν, να μάθουν – και να ξέρουν πως, ό,τι κι αν γίνει, το «σπίτι» τους είναι πάντα ένα ασφαλές καταφύγιο.

