6 κόλπα που δεν ήξερες ότι μπορείς να κάνεις με τη μάσκαρα

Η μάσκαρα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς. Ακόμη και να μην ανήκεις στις κοπέλες που τους αρέσει ιδιαίτερα να βάφονται και προτιμάς το πιο φυσικό look, η μάσκαρα είναι η απόλυτη πρόταση, ώστε και να φοράς κάτι που θα «ανοίξει» περισσότερο το βλέμμα σου και να μην είναι too much. Γι’ αυτό και συνήθως, κάθε κοπέλα έχει μία στα καλλυντικά της είτε τη χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση είτε όχι.

Ήξερες, όμως, ότι υπάρχει τρόπος να αναζωογονήσεις μία μάσκαρα που έχει ξεραθεί με ένα πολύ απλό προϊόν που εύκολα έχεις στο σπίτι σου ή να αποφύγεις να πέσει πολύ από το υλικό στις βλεφαρίδες σου με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο να μουτζουρωθείς;

