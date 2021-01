6 beauty trends που θα ορίσουν το 2021

04

Versace – Πορτοκαλί: Orange is the new black και με αυτό το ρητό θα πορευτούμε το 2021. Επίλεξε το πορτοκαλί στα κραγιόν σου, σε απόχρωση του ρουζ, ακόμη και… σε σκιά.