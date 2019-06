5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ: Οι εκδηλώσεις του τριημέρου 22-24 Ιουνίου 2019

Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται το τριήμερο 22- 23 -24 Ιουνίου 2019 οι εκδηλώσεις της 5ης Εβδομάδας Μουσικής και Τέχνης του Μουσείου Τσιτσάνη και του Δήμου Τρικκαίων. Αναλυτικά:

Balkans Beyond Borders

Ο οργανισμός Balkans Beyond Borders παρουσιάζει στα Τρίκαλα ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με επιλογή ταινιών από προηγούμενες εκδόσεις του Balkans Beyond Borders Short Film Festival. To BBB Short Film festival είναι ένα από τα λίγα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους που επικεντρώνεται στις βαλκανικές παραγωγές και συμπραραγωγές και προσφέρει έναν καινοτόμο τρόπο για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των τομέων της τέχνης & των καλλιτεχνικών ομάδων διασυνοριακά.

To Balkans Beyond Borders Short Film Festival με όχημα την τέχνη του κινηματογράφου κινητοποιεί τους νέους, ενισχύει την κινητικότητα και τη διαπολιτισμική συνεργασία. Το πλούσιο σε περιεχόμενο πρόγραμμά του ευαισθητοποιεί και ενημερώνει το κοινό ενώ παράλληλα αναδεικνύει πολιτιστική κληρονομιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και τον σύγχρονο κινηματογραφικό πλούτο των Βαλκανίων.

Για τη συμμετοχή του στην Εβδομάδα Μουσικής και Τέχνης του Μουσείου Τσιτσάνη, διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους με τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΓΕΛΙΟ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ». Οι ταινίες έχουν επιλεγεί από την ομάδα του οργανισμού με σκοπό να προσφέρουν μια μοναδική βαλκανική εμπειρία με οδηγό το βαλκανικό χιούμορ, βγαλμένο μέσα από τη βαλκανική πραγματικότητα.

Διάρκεια: 70 λεπτά

2. Μια συναυλία με διαφορετικούς ήχους, που συνδέει και διαφορετικά είδη μουσικής, θα απολαύσουν οι τρικαλινοί. Η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Συλλόγου Φίλων της Μουσικής Τρικάλων, υπό τη διεύθυνση του κ. Δημ. Κτιστάκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μουσικής και Τέχνης του Δήμου Τρικκαίων και της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Μουσικής, θα δώσει την μεγάλη τακτική της Συναυλία Πέρατος (περιόδου 2018-2019) την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 και ώρα 21:00 στο δροσερό προαύλιο του Μουσείου Τσιτσάνη.

Στο Α’ Μέρος της συναυλίας οι μουσικοί θα παρουσιάσουν γνωστά Κλασσικά κομμάτια των Haydn, Schubert και Bizet, ενώ στο Β’ Μέρος θα συμπράξουν με τον γνωστό καλλιτέχνη George Gakis σε ένα πρόγραμμα που υμνεί τη Ρόκ μουσική με κομμάτια των Bon Jovi, Aerosmith, The Beatles, Scorpions, Deep Purple, Queen, Guns ‘n’ Roses, κ.α.

Η συναυλία θα δοθεί την Κυριακή 23 Ιουνίου 2019 στις 21:00 στην αυλή του Μουσείου Τσιτσάνη.

3. 7ο U Made it Festi

Για έβδομη χρονιά, αναβαθμισμένο και με εκπλήξεις η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων διοργανώνει το 7ο U Made it Festival. Τη διοργάνωση των ερασιτεχνών, που λατρεύουν τον κινηματογράφο και τις διαφορετικές του εκφάνσεις. Στα Τρίκαλα η κινηματογράφηση γίνεται χαρά και είναι δημιουργία αφού η Λέσχη δίνει τη δυνατότητα να προβληθεί κάθε ταινία: από σχολεία, από προγράμματα σχολείων, από ιδιώτες, από νέους κινηματογραφιστές στις 24 Ιουνίου 2019, στις 21:00 στον μύλο Ματσόπουλου.