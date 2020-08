Μαρία Ροδίτη

Το κόκκινο κραγιόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον χειμώνα. Και κυρίως με τις γιορτές: τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Είναι αυτό το καλλυντικό που δεν υπάρχει περίπτωση να λείπει από κανένα ρεβεγιόν και από τα χείλη κάθε γυναίκας που σέβεται τον εαυτό της εκείνες τις μέρες. Το κόκκινο κραγιόν, όμως, δεν είναι μόνο για αυτές τις περιστάσεις, ούτε μόνο για τον χειμώνα.

Άνετα μπορείς να φοράς κόκκινο κραγιόν και το καλοκαίρι και μάλιστα να κάνεις εντύπωση με τη φρεσκάδα και τη ζωντάνια που θα αποπνέει το καλοκαιρινό beauty look σου! Εντάξει, δεν είπαμε να το φορέσεις στην παραλία! Ίσως είναι too much. Όμως, γιατί να μην το επιλέξεις για τον πρωινό καφέ που θα πας με τη φίλη σου, για τη δουλειά σου, το after-work drink ή για τις βραδινές βόλτες στα κυκλαδίτικα σοκάκια που θα βρεθείς;

Ναι, μπορεί να σου φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση ως ένα σημαντικό βήμα μακριά από το natural look, που οι περισσότερες γυναίκες επιδιώκουμε το καλοκαίρι, όμως με τους σωστούς make up συνδυασμούς μπορείς να δημιουργήσεις ένα τόσο λαμπερό όσο και minimal αποτέλεσμα με πρωταγωνιστή το κόκκινο κραγιόν.

Για να σε βοηθήσουμε, ψάξαμε και βρήκαμε 5 ultra fresh τρόπους να εντάξεις στα καθημερινά -πρωινά ή βραδινά- looks σου το κόκκινο κραγιόν και αυτό το καλοκαίρι. Αρκεί να κάνεις ένα scroll στην παρακάτω gallery, να ανακαλύψεις αυτό που σου ταιριάζει και να κρατήσεις τα απαραίτητα screenshots!

