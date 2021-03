Η ομορφιά είναι για εμάς τις γυναίκες μια καθημερινή πάλη και ένας αιώνιος στόχος. Ποτέ δεν σταματάμε να προσπαθούμε για να είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, πάντα θέλουμε να δοκιμάζουμε τάσεις στον χώρο του skincare και του μακιγιάζ, όπως επίσης πάντα μας αρέσει να ανακαλύπτουμε νέα προϊόντα και συστατικά.

Μη μας πεις πως κι εσύ δεν κάνεις ακριβώς το ίδιο. Πόσο μάλλον με τόσο ελεύθερο και άπειρο χρόνο που έχεις στο σπίτι τώρα εν μέσω τρίτης (;) καραντίνας. Παραδέξου το! Ήδη έχεις μελετήσει τα skincare και make up trends του 2021 και μπορεί να τα έχεις ήδη κάνει πράξη στο πρόσωπό σου και στο μακιγιάζ σου.

Και ποιο είναι το συμπέρασμα από όλες αυτές τις δοκιμές; Πως το μότο αυτής της χρονιάς στην ομορφιά είναι ένα: less is more. Το 2021, λοιπόν, δεν χρειάζεται να βάζεις πολλά πάνω στο πρόσωπό σου για να είσαι όμορφη και περιποιημένη. Δεν είναι ανάγκη να βαραίνεις το δέρμα σου με άπειρα skincare προϊόντα, ούτε στο μακιγιάζ να χρησιμοποιείς δέκα διαφορετικά καλλυντικά.

Θα πρέπει να διαμορφώσεις τη skincare routine σου και το make up σου με τέτοιον τρόπο, που ούτε να χρησιμοποιείς στο δέρμα σου περίσσια προϊόντα, ούτε όμως και να το παραμελείς. Μέτρον άριστον έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και αυτό επιτάσσει η ομορφιά φέτος.

Άλλωστε, και η πανδημία αυτό δεν μας δίδαξε; Ότι, δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε άπειρα πράγματα για να είμαστε ικανοποιημένες στη ζωή μας. Με λίγα και καλά μπορούμε να είμαστε χαρούμενες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο κόσμος της ομορφιάς φέτος. Για να κατανοήσεις, όμως, καλύτερα αυτά που σου λέμε κάνε ένα scroll στην παρακάτω gallery.

Θα δεις τα πέντε βήματα-κλειδιά που θα σου χαρίσουν το πιο όμορφο δέρμα χωρίς να αφιερώνεις άπειρες ώρες στο κομμάτι “beauty”. Πρόκειται για «τελετουργικά ομορφιάς» που αν ήδη δεν έχεις δοκιμάσει, πρέπει να το κάνεις ευθύς αμέσως. Θα μας θυμηθείς μετέπειτα…