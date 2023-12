Glossy lips, χρωματιστές σκιές και αποδομημένα smoky eye looks θα κάνουν την εμφάνισή σου να ακτινοβολεί σε κάθε περίσταση.

It’s time! Έχουμε ήδη ξεκινήσει να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα. Αυτές τις ημέρες οι κοινωνικές υποχρεώσεις είναι στο κόκκινο. Όλες τρέχουμε να πάρουμε τα τελευταία δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να πάμε στο κομμωτήριο, να κλείσουμε ραντεβού στην μανικιουρίστ και να διαλέξουμε τα ρούχα που θα απογειώσουν τις γιορτινές εμφανίσεις μας.

Ένας πανικός! Εκτός από φορέματα με στρας και κρύσταλλα, ένας εύκολος τρόπος για κλέψεις τη παράσταση φέτος στις γιορτές είναι το μακιγιάζ. Κι όμως ένα glam makeup look μπορεί να ολοκληρώσει τέλεια τα festive looks των ημερών. Glossy lips, χρωματιστές σκιές και αποδομημένα smoky eye looks θα κάνουν την εμφάνισή σου να ακτινοβολεί σε κάθε περίσταση. Είσαι έτοιμη να κρατήσεις σημειώσεις;

Αποδομημένο smokey eye

Το αποδομημένο smokey eye έγινε δημοφιλή μέσα από τα catwalks στα φαντασμαγορικά fashion shows της φετινής χρονιάς. Για να το πετύχεις δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις επαγγελματία makeup artist. Επίλεξε την αγαπημένη σου σκιά και δημιούργησε ένα ατελές, αφηρημένο μακιγιάζ.

Ombre lips

Το lip contouring κυριάρχησε στις πασαρέλες στα 90’s. Φέτος έρχεται να ξανά συστηθεί πιο σύγχρονο και ανανεωμένο. Πρόκειται, για ένα beauty trick που κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο σαρκώδη, αφού τονίζει το περίγραμμα των χειλιών.

Pink eyeshadow

Δημιούργησε ένα pop makeup look με τις πιο έντονες, χρωματιστές σκιές που έχεις μέσα στο νεσεσέρ σου και χάρισε έξτρα χρώμα στα festive looks των ημερών.

Neutral makeup

Οι γήινες και ουδέτερες αποχρώσεις είναι hot κάθε μα κάθε εποχή. Αν είσαι λάτρης της clean girl αισθητικής, επίλεξε ένα nude makeup look για να ολοκληρώσει την εμφάνισή σου. Το αποτέλεσμα θα είναι απίστευτα κομψό.

Strass makeup

Τα στρας και τα κρύσταλλα μπορούν να απογειώσουν το μακιγιάζ και να σου φτιάξουν αμέσως τη διάθεση. Στο συγκεκριμένο μακιγιάζ δεν χρειάζεται να δημιουργήσεις έντονα smoky eye looks και statement lips. Πρόσθεσε κρύσταλλα γύρω από την περιοχή των ματιών και αμέσως θα χαρίσεις ένα level up στο μακιγιάζ σου.

