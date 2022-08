Με κάποια ζώδια καλό είναι να προσέχεις και αν δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, να μην τα βάζεις μαζί τους. Μόνο εύκολοι αντίπαλοι δεν είναι… Το αντίθετο, θα «στη φέρουν» άσχημα και θα κλαις με «μαύρο δάκρυ». Εμείς θα σου εξηγήσουμε λίγο πιο κάτω από ποια τέσσερα ζώδια πρέπει να φυλάγεσαι. Καλύτερα να προσπαθήσεις να είσαι φίλος/η τους όσο μπορείς, παρά εχθρός τους. Πάμε να τα δούμε:

Ξεκινάμε από το… στανταράκι που προφανώς και εσύ υπέθεσες ότι υπάρχει στη λίστα. Ο Σκορπιός είναι ένας άνθρωπος που δεν χαρίζει κάστανο. Αν για κάποιο λόγο θεωρήσει ότι τον αδίκησες, τον υποτίμησες ή τον πρόδωσες θα εξαπολύσει τέτοια επίθεση εναντίον σου, που όμοιά της δεν θα έχεις ξαναδεί. Είναι αδίστακτος, τυφλώνεται από τον θυμό του και δεν κάνει βήμα πίσω, αν δεν σε δει να «διαλύεσαι». Μόνο τότε θα μπορέσει να πάει παρακάτω. Πίστεψέ μας έχει άπειρους τρόπους για να στη φέρει πισώπλατα και να σε ισοπεδώσει σε όλα τα επίπεδα. Τεράστια προσοχή, όταν έχεις να κάνεις με Σκορπιό και προς Θεού, μην τον προκαλείς.

Σοκαρίστηκες; Κακώς… Ο Ιχθύς είναι ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να προσέχεις ιδιαίτερα. Η μέθοδός του είναι τόσο ύπουλη, αλλά παράλληλα και τόσο… αποτελεσματική. Είναι στο «αίμα» του Ιχθύ να κινείται πάντα σε θολά νερά. Ως άνθρωπος είναι χαμηλών τόνων, ήρεμος και δεν δείχνει σε καμία περίπτωση επιθετικός ή επικίνδυνος. Ωστόσο, αν νιώσει πληγωμένος ή ότι πρόδωσες την αγάπη του και την αφοσίωσή του, τότε το Ψάρι μετατρέπεται σε… καρχαρία. Και μάλιστα από αυτούς τους πολύ άγριους που θα σε κάνουν κομμάτια με μια δαγκωνιά. Ο Ιχθύς έχει τεράστια φαντασία και θα βρει χίλιους τρόπους για να στη φέρει. Και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μάθεις ποτέ ποιος σε μαχαίρωσε πισώπλατα και θα συνεχίσεις να τον θεωρείς αθώο και… γλυκούλη, ενώ ουσιαστικά θα σε έχει καταστρέψει. Καλό ε;

Ενώ ο Σκορπιός και ο Ιχθύς λειτουργούν με βάση το συναίσθημά τους, ο Δίδυμος, λειτουργεί με βάση την λογική του και το συμφέρον του. Τα ζώδια του Νερού αντιδρούν επειδή πληγώθηκαν ή υποτιμήθηκαν. Ο Δίδυμος όμως θα σε μαχαιρώσει πισώπλατα προς ίδιον όφελος. Όλα για εκείνον έχουν να κάνουν με το τι τον βολεύει και τι τον συμφέρει, ανάλογα με την περίσταση. Το έχουμε ξαναπεί, είναι ένας από αυτούς που επιβιώνουν κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Μπορεί να έρθει κοντά σου και να σε κάνει μέχρι και κολλητό/η του, για να μαθαίνει τα πάντα για σένα. Θα σου ανοιχτεί βέβαια και αυτός, αλλά στο τέλος της μέρας να χρησιμοποιήσει όλα όσα του είπες εναντίον σου και να σου προκαλέσει μεγάλο και μη αναστρέψιμο κακό. Θέλει να ξέρει τα μυστικά σου γιατί τα έχει ως «βέλη» στην φαρέτρα του. Δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά και θα σε «θυσιάσει» με την πρώτη ευκαιρία για το δικό του συμφέρον.

Last but not least, ο αγαπημένος σας Αιγόκερως (μαζί με Κριό, Δίδυμο και Σκορπιό χαχαχα). Το ζώδιο αυτό φημίζεται για την υπομονή του και την ψυχραιμία του. Όπως και ο Δίδυμος, έτσι και εκείνος, δεν κυριεύεται από τα συναισθήματά του. Οι αντιδράσεις του είναι αργές. Σε αφήνει να νομίζεις ότι ίσως και να τον κορόιδεψες ή ότι δεν έχει εκνευριστεί και δεν θα αντιδράσει, όμως μέσα του βράζει και σκέφτεται χίλιους τρόπους για να σε κάνει να την πληρώσεις πανάκριβα. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στις αξίες και δεν ανέχεται προσβολή ή υποτίμηση. Θα στη φέρει άσχημα εκεί που δεν το περιμένεις και δεν θα έχει καθόλου τύψεις. Δεν θα το μετανιώσει. Είναι αμείλικτος και δεν κάνει πίσω.

