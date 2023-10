Υγρό πιάτων: Θα το χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις πράγματα στο σπίτι που ούτε έχεις φανταστεί.

To υγρό απορρυπαντικό πιάτων δεν χρειάζεται να περιορίζεται στο καθάρισμα των κατσαρολικών. Αν θες να καθαρίσεις σχεδόν όλα τα σημεία του σπιτιού- ακόμα και τα δύσκολα- με κύριο πρωταγωνιστή το υγρό πιάτων- έχεις δύο βασικές συνταγές με υγρό πιάτων που θα σου λύσουν τα χέρια.

Αρχικά να σου πούμε πως δεν χρειάζεται να διαθέσεις μεγάλη ποσότητα υγρού απορρυπαντικού για τις υπόλοιπες χρήσεις που θες να πετύχεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μερικές σταγόνες υγρού πιάτων αραιωμένο με νερό ή 2-3 κουταλιές του γλυκού με μαγειρική σόδα για να φτιάξεις ένα scrub καθαρισμού, για τις πιο δύσκολες επιφάνειες.

Η Caroline Solomon, ειδική στα hacks καθαρισμού με έδρα τη Νέα Υόρκη, που σαρώνει στο Tik Tok, σου προτείνει να πάρεις ένα μπουκάλι με αντλία σπρέι και να φτιάξεις το πολυκαθαριστικό σου με βάση το υγρό πιάτων.

Καθρέφτες, νεροχύτες και τις πόρτες της ντουσιέρας. Οι λεκέδες θα εξαφανιστούν και αν χρησιμοποιήσεις στη βασική συνταγή απεσταγμένο νερό, το οποίο έχει βραστεί, τότε το γυαλί και ο καθρέφτης δεν θα έχει ίχνος λεκέ από άλατα.

Καθαριστικό πατώματος:

Το σαπούνι πιάτων λειτουργεί ιδανικά σε δάπεδα με βιομηχανικό τσιμέντο, πλακάκι γρανίτη αλλά και σε πάτωμα μωσαϊκού. Ρίξε τη βασική συνταγή στον κουβά αλλά πρόσεξε τα ξύλινα πατώματα που δεν θα λειτουργήσει σωστά το καθαριστικό.