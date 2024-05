Ηροή μας στο Instagram καθημερινά γεμίζει με fashionable φωτογραφίες από τα it girls. Οι influencers ενημερώνονται συνεχώς για τις τάσεις, τις οποίες προσαρμόζουν στο στιλ τους και δημιουργούν τις πιο stylish εμφανίσεις. Το ίδιο ισχύει και για το manicure! Τα cool girls επιλέγουν τα πιο κομψά nail arts, τα οποία στολίζουν τα άκρα τους και κάνουν το manicure τους να φαίνεται όλη την ώρα περιποιημένο.

Αν είσαι λάτρης της minimal αισθητικής, τότε αυτό το άρθρο είναι για εσένα. Γήινες αποχρώσεις, αλλά και χρώματα που θυμίζουν τα αγαπημένα μας ροφήματα, έρχονται να χαρίσουν μία quiet luxury στο manicure της σεζόν. Πρόκειται για smoothy αποχρώσεις που ταιριάζουν το ίδιο τέλεια σε κάθε μήκος manicure με στρογγυλεμένες ή τετράγωνες άκρες. Είσαι έτοιμη να κρατήσεις σημειώσεις;

Nude nails

@frannyfyne

Το nude manicure είναι κομψό, διαχρονικό και ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας. Είναι μία επιλογή που μπορεί να αναδείξει τέλεια τα κοντά νύχια, κολακεύοντας ακόμα περισσότερο τα άκρα σου.

Mocha manicure

@paintedbyjools

Το mocha manicure θυμίζει το χρώμα που έχει ο αγαπημένος μας καφές. Αυτή η σοκολατένια-καφετί απόχρωση μπορεί να τονίσει ακόμα περισσότερο την μαυρισμένη επιδερμίδα.

Red nails

@styleheroine

Το φλογερό κόκκινο βερνίκι είναι all time classic! Ταιριάζει σε κάθε ηλικία και αναδεικνύει τέλεια τα summer looks. Go for it!

Milky manicure

@harrietwestmoreland

Tο milky manicure κάνει τα νύχια να φαίνονται όλη τη ώρα περιποιημένα και καθαρά.

πηγή :https://www.queen.gr/omorfia/trends/story/287614/4-xromata-sto-manicure-pou-epilegoun-ola-ta-it-girls-kai-tairiazoun-me-ola-ta-summer-outfits