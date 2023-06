Στις διακοπές ο οργανισμός μας έχει την ανάγκη να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει. Το ίδιο ισχύει και για την επιδερμίδα. Το δέρμα μας έχει ανάγκη μετά από το καθημερινό μακιγιάζ το πρωί στη δουλειά, να ξεκουραστεί. Πως όμως θα γίνει αυτό; Δε λέμε να μη βαφόμαστε καθόλου, αλλά το καλοκαιρινό μακιγιάζ πρέπει να είναι ανάλαφρο και φυσικό.

Bye bye ματ υφές…

Απαλές και κρεμώδεις στρώσεις θα κάνουν το δέρμα να αναπνέει σωστά και θα αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου με το πιο φυσικό τρόπο. Να θυμάσαι ότι σε αυτή την περίπτωση το less is more είναι το κλειδί για ένα ακαταμάχητο καλοκαιρινό μακιγιάζ. Τα παρακάτω tips θα σε βοηθήσουν να το πετύχεις εύκολα και γρήγορα εσύ… Είσαι έτοιμη, να κρατήσεις σημειώσεις;

Ενυδατική + Foundation

Lancôme, Hydra Zen Anti-Stress Rich Cream L’Oreal Paris, Infaillible 24Η Freshwear Foundation 01 02

Για να κάνεις τη βάση του μακιγιάζ σου να φαίνεται ανάλαφρη, δημιούργησε ένα combo με την ενυδατική και το αγαπημένο σου foundation. Το μείγμα που θα φτιάξεις θα απλωθεί πολύ εύκολα πάνω στην επιδερμίδα, ενώ η αίσθηση που θα έχεις θα είναι απίστευτα δροσερή, κάνοντας το δέρμα σου να είναι βαθιά ενυδατωμένο για ώρες. -Οι bb κρέμες είναι το ίδιο χρήσιμες!-

Κρεμώδεις υφές

LANCÔME, Teint Idole Ultra Wear Blush Stick Maybelline, Face Studio Cheek Heat Benefit, Benetint Cheek & Lip Stain 01 03

Το υγιή δέρμα φαίνεται συνέχεια λαμπερό και ενυδατωμένο. Τη λάμψη αυτή μπορείς να τη πετύχεις μόνο με τις κρεμώδεις υφές. Επίλεξε το ρουζ και το foundation σου σε υγρή μορφή και άσε στην άκρη του boudoir σου, τη ματ πούδρα που φορούσες το χειμώνα. Τα ρουζ σε υγρή μορφή χαρακτηρίζονται ως multitasker προϊόντα, αφού μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις στα ζυγωματικά, στα μάτια και στα χείλη, δημιουργώντας ένα glossy natural look.

Αδιάβροχη mascara

Maybelline, Lash Sensational Sky High Αδιάβροχη Mascara L’Oreal Paris, Volume Million Lashes 01 02

Το καλοκαίρι λέμε αντίο στα smokey eyes! Αν θέλεις να τονίσεις λίγο περισσότερο το βλέμμα σου, η αδιάβροχη mascara θα σε βοηθήσει να το πετύχεις. Η αδιάβροχη mascara είναι καλύτερη επιλογή για τις ημέρες που η θερμοκρασία είναι στα ύψη, αλλά και σε περίπτωση που βρεθείς σε pool party… το μακιγιάζ σου δε θα σε απασχολεί!

πηγή :https://www.queen.gr/omorfia/beauty-news/story/270296/3-tips-gia-analafro-kai-grigoro-makigiaz-to-kalokairi