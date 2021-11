Στο Siauliai της Λιθουανίας έκλεισε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο “FabLab SchoolNet: STEAM education and learning by Robotics, 3D and Mobile technologies” (2018-2021), το οποίο έχει σχέση με την αξιοποίηση της ρομποτικής, των 3D και των φορητών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχουν έξι φορείς (πανεπιστήμια, σχολεία, ερευνητικοί οργανισμοί κλπ) από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Ελλάδα).

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη σύμπραξη είναι οι εξής:

– Siauliu Didzdvario gimnazija (Λιθουανία)

– UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI (Ρουμανία)

– CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Ιταλία)

– FabLab Palermo APS (Ιταλία)

– Varnenska morska gimnazia “Sv. Nikolai Chudotvorec” (Βουλγαρία)

– 2ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Τρικάλων (Ελλάδα)

Συντονιστής του προγράμματος είναι το σχολείο από τη Λιθουανία.

Η έκτη και τελευταία συνάντηση των εταίρων έγινε στο Siauliu Didzdvario gimnazija από 20 μέχρι 22 Οκτωβρίου 2021. Αρχικά, ο κάθε οργανισμός παρουσίασε πληροφορίες για την εμπειρία του πάνω στο θέμα του προγράμματος, τα δυνατά και τα αδύναμα στοιχεία του. Το 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων πρόβαλε δύο βίντεο με τις δραστηριότητες των μαθητών από την προηγούμενη συνάντηση στα Τρίκαλα και παρουσιάστηκε και η αξιολόγηση των μαθητών για την συνάντηση αυτή. Στη συνέχεια έγινε ο σχεδιασμός της ημερίδας διάχυσης των αποτελεσμάτων, που θα γίνει στο Galati της Ρουμανίας στις 29-10-2021 με την διαδικτυακή συμμετοχή όλων των συντονιστών των εταίρων της σύμπραξης. Ακολούθησε αξιολόγηση όλου του προγράμματος και συγγραφή της τελικής έκθεσης. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του προγράμματος, η υλοποίησή του χαρακτηρίστηκε πολύ πετυχημένη παρότι υπήρξαν δυσκολίες λόγω της πανδημίας και εκφράστηκε από όλους η επιθυμία για μια νέα συνεργασία στο μέλλον.

Επίσης κατά τη διάρκεια της συνάντησης η συντονίστρια του έργου και ο Διευθυντής του σχολείου ξενάγησαν τους εκπαιδευτικούς στο Siauliu Didzdvario gimnazija και οργάνωσαν μια επίσκεψη σε ένα κέντρο νεότητας και νέων τεχνολογιών, όπου οι συμμετέχοντες είδαν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και κατασκεύασαν το δικό τους ρομπότ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 12 άτομα από τους οργανισμούς της σύμπραξης. Το 2ο ΕΠΑΛ εκπροσώπησαν οι εκπαιδευτικοί Ελένη Αβδελίδου και Φωτεινή Μαρκάκη.