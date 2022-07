Τα Σαββατοκύριακά μας εν μέσω καλοκαιριού είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις παραλίες και τις ανέμελες βουτιές. Η θάλασσα είναι η απόδρασή μας από την καθημερινότητα και το μέρος όπου χαλαρώνουμε για ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο.

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στα οποία υποπέφτουμε (και χαλάμε τη διατροφή μας) είναι η κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ που διατίθενται στα περισσότερα beach bars. Υπάρχει τρόπος να απολαύσουμε στο έπακρο το μπάνιο μας, χωρίς να πάρουμε περιττές θερμίδες και λιπαρά.

1) Φρούτα

Πλούσια σε νερό, θα σε ενυδατώσουν και θα σε κρατήσουν χορτάτη για τις επόμενες ώρες στην παραλία. Τα ροδάκινα, τα μήλα, τα κεράσια, τα πορτοκάλια, το καρπούζι και οι μπανάνες είναι μερικές από τις καλύτερες επιλογές.

2) Λαχανικά με χούμους

Κόψε σε φέτες μερικά από τα αγαπημένα σου λαχανικά (καρότο, αγγούρι κ.ά) και τοποθέτησέ τα σε ένα τάπερ. Πρόσθεσε λίγο χούμους για να έχεις το πιο υγιεινό dip που θα απογειώσει την γεύση τους.

3) Chips λαχανικών

Θα τα βρεις στο σούπερ μάρκετ. Έχουν ελάχιστες θερμίδες, είναι νόστιμα και αποτελούν μια πολύ καλή πρόταση σνακ.

4) Oats

Σε ένα μπολ βάλε βρώμη, γάλα (ή γιαούρτι) και φρούτα της αρεσκείας σου. Άφησέ τα στο ψυγείο όλο το βράδυ και το επόμενο πρωί θα έχεις το πιο λαχταριστό σνακ.

Κόψε αγγουράκια και γέμισέ τα με τυρί, γαλοπούλα και dressing της αρεσκείας σου. Με αυτό τον τρόπο θα έχεις ένα νόστιμα και υγιεινό σνακ χωρίς πολλούς υδατάνθρακες.

6) Ξηροί καρποί

Αγόρασε μερικά ανάλατα αμύγδαλα, καρύδια, φουντούκια ή άλλους ξηρούς καρπούς της επιλογής σου και πάρτους μαζί σε ένα ταπεράκι.

7) Βραστά αυγά με άπαχο τυρί

Τα αυγά είναι εξαιρετικά πλούσια σε πρωτεΐνη και θα σε κρατήσουν χορτάτη για πολλές ώρες. Μπορείς να τα κουβαλήσεις εύκολα μαζί σου σε ένα τάπερ ή ένα πλαστικό σακουλάκι. Συνόδευσέ τα με λίγο άπαχο τυρί ή κράκερς.

8) Κατεψυγμένα φρούτα

Αν αγαπάς τα raspberries, τις φράουλες και τα βατόμουρα , αυτό είναι το ιδανικό σνακ για εσένα.

9) Ρυζογκοφρέτες

Διατίθενται σε πολλές γλυκές και αλμυρές γεύσεις που αξίζει να δοκιμάσεις. Έχουν ελάχιστες θερμίδες και αποτελούν ένα γρήγορο σνακ για κάθε ώρα και στιγμή.

10) Tortilla

Μπορείς να την απολαύσεις με τυρί και γαλοπούλα, με λαχανικά, φυστικοβούτυρο ή ό,τι άλλο σου αρέσει. Φτιάχνεται πανεύκολα σε ελάχιστα λεπτά και είναι μια εξαιρετική διατροφική επιλογή για την παραλία.