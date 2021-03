Οι νεφροί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στο φιλτράρισμα του αίματος και την απομάκρυνση των τοξινών και των περιττών υγρών από το σώμα μέσω των ούρων.

Οι πέτρες σχηματίζονται όταν ασβέστιο, οξαλικές ή φωσφορούχες ουσίες συγκεντρώνονται στα ούρα και αποτελούν μία από τις πιο κοινές διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, συχνά εξαιρετικά επώδυνη.

Δύο τύποι νεφρικών λίθων μπορεί να επηρεαστούν από τη διατροφή: οι πέτρες ασβεστίου, οξαλικού ή φωσφορικού και οι πέτρες ουρικού οξέος. Οι πέτρες οξαλικού ασβεστίου είναι οι πιο συχνές και μπορεί να προκληθούν από υψηλή απέκκριση ασβεστίου και οξαλικού.

Τα οξαλικά οξέα είναι ενώσεις που βρίσκονται σε πολλά φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, δημητριακά και ξηρούς καρπούς. Σε αντίθεση με τις πρωτεΐνες, τις βιταμίνες και τα μέταλλα, το οξαλικό μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό λίθων στους νεφρούς.

Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι διατροφή χαμηλή σε οξαλικά ελάττωνε τα συμπτώματα των παιδιών με αυτισμό ή με σοβαρές διαταραχές ανάπτυξης όπως την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, την έντονη ανησυχία και νευρικότητα καθώς επίσης περπατούσαν με ευκολία και συμμετείχαν σε παιχνίδια. Επίσης πολλές πέτρες στους νεφρούς ανήκουν στην ομάδα αυτή και ειδικότερα αποτελούνται από οξαλικό ασβέστιο.

Από την άλλη μεριά οι τροφές που είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε οξαλικά που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη δημιουργίας πέτρας στους νεφρούς. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη οξαλικού πρέπει να είναι περίπου 40-50 mg.

Ποιες τροφές είναι χαμηλές σε οξαλικά οξέα.

Μήλα

Τα μήλα περιέχουν πολύ λιγότερη ποσότητα οξαλικού. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως η κατανάλωση ενός μήλου την ημέρα είναι πολύ χρήσιμη για την πρόληψη του κινδύνου λίθων στους νεφρούς.

Σταφύλια

Μια μελέτη λέει ότι τα σταφύλια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σχηματισμού λίθων οξαλικού ασβεστίου κατά 50 τοις εκατό. Αυτό συμβαίνει επειδή εκτός από το χαμηλό σε οξαλικό, είναι πλούσια σε πολυφαινόλες, έναν τύπο αντιοξειδωτικών που μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη του σχηματισμού κρυστάλλων οξαλικού και μειώνουν τον κίνδυνο νεφρολιθίασης.

Λεμόνια

Τα λεμόνια έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε οξαλικό οξύ, ενώ κατανάλωση χυμού του μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του σχηματισμού λίθων. Επίσης, τα λεμόνια έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και κιτρικό οξύ που τείνουν να αυξάνουν τον όγκο των ούρων και να εκλύουν το οξαλικό από τους νεφρούς.

Μπανάνες

Σύμφωνα με μια μελέτη, η βιταμίνη Β6 βοηθά στη μείωση του σχηματισμού οξαλικού. Οι μπανάνες είναι μια πλούσια πηγή βιταμίνης Β6 και η κατανάλωσή τους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συγκέντρωσης οξαλικού στα ούρα.

Καρπούζια

Το καρπούζι είναι χαμηλό σε οξαλικό και υψηλό σε κάλιο, το οποίο βοηθάει στη διάλυση των λίθων των νεφρών και έτσι, αποτρέπει τον σχηματισμό τους.

Δαμάσκηνα

Τα δαμάσκηνα είναι φρούτα χαμηλού οξαλικού οξέος που μπορούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο σχηματισμού λίθων στους νεφρούς. Ο χυμός δαμάσκηνου θεωρείται το καλύτερο ρόφημα για την υγεία των νεφρών.

Αγγούρι

Το αγγούρι δρα ως φυσικός διαλύτης και βοηθά στη διάλυση μικροσκοπικών κρυστάλλων οξαλικού. Βοηθά στους νεφρούς να αποβάλλουν το επιπλέον ουρικό οξύ από το σώμα, το οποίο μπορεί να κρυσταλλωθεί και να σχηματίσει πέτρες.

Κρεμμύδια

Τα φρέσκα κρεμμύδια μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας δίαιτας με χαμηλά οξαλικά άλατα και μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο των λίθων στους νεφρούς.

Κόλιανδρος

Η προσθήκη κόλιανδρου σε γεύματα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του κινδύνου σχηματισμού λίθων οξαλικού ασβεστίου Επίσης, άλλα θρεπτικά συστατικά στα φύλλα του κόλιανδρου όπως ασβέστιο, κάλιο και βήτα-καροτένιο μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας των νεφρών.

Γιαούρτι χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά

Οι τροφές πλούσιες σε ασβέστιο έχουν προστατευτικά αποτελέσματα έναντι του σχηματισμού λίθων στους νεφρούς. Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην Clinical Journal of the American Society of Nephrology, το γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο και έτσι βοηθά στη δέσμευση μορίων οξαλικού οξέος.

