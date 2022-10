Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι εξαιρετικές πηγές βιταμινών, μετάλλων και θρεπτικών συστατικών που μπορούν να σάς βοηθήσουν να επιτύχετε τη βέλτιστη υγεία του ανοσοποιητικού σας συστήματος.

Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι το βρίσκουν δύσκολο να καταναλώνουν τις συνιστώμενες μερίδες φρούτων και λαχανικών σε καθημερινή βάση.

Για αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουν εύκολες και νόστιμες συνταγές με χυμούς που γίνονται από μια ποικιλία φρούτων και λαχανικών για να βοηθήσουν το σώμα σας να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας αποχυμωτής.



Χυμός καρότου, μήλου και αχλαδιού

Τα καρότα είναι μεγάλη πηγή βήτα-καροτένιου, μιας ουσίας των φυτών που μετατρέπεται στο σώμα σε βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις και να κρατήσει στην κυκλοφορία τα Τ-κύτταρα, γνωστά και ως «κύτταρα-μαχητές». Επίσης, ενισχύει τη δραστηριότητα των λευκών αιμοσφαιρίων που προστατεύουν το σώμα από ξένες ουσίες.

Υλικά: 4-5 μεγάλα καρότα, 1 μέτριο μήλο, 1 αχλάδι, ¼ ίντσα φρέσκο ​​τζίντζερ.

Θρεπτικά συστατικά: 313 θερμίδες, 1,2 g λίπος, 3,8 g πρωτεΐνη, 17,6 g φυτικές ίνες.

Χυμός πορτοκαλιού-γκρέιπφρουτ

Πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, λάιμ και εσπεριδοειδή αποτελούν πολύ καλές πηγές βιταμίνης C. Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό και προστατεύει τα κύτταρα από τις ουσίες που βλάπτουν το σώμα. Η βιταμίνη C προάγει τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αντισώματα που βοηθούν στην καταπολέμηση των ξένων εισβολέων. Μια ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη επούλωση τραυμάτων, αδυναμία στην καταπολέμηση των λοιμώξεων και μειωμένη ανοσολογική απόκριση. Ο συγκεκριμένος χυμός είναι ό,τι πιο δυνατό σε βιταμίνη C μπορείτε να πιείτε.

Υλικά: 2 πορτοκάλια καθαρισμένα, 1 γκρέιπφρουτ αποφλοιωμένο, ½ lime αποφλοιωμένο.

Θρεπτικά συστατικά: 238 θερμίδες, 0,7 g λίπος, 4,6 g πρωτεΐνη, 11,2 g φυτικές ίνες, 60,5 g υδατάνθρακες.

Χυμός από κατσαρό λάχανο

Το κατσαρό λάχανο (κάλε) έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Οχι μόνο είναι ένα νόστιμο και ευέλικτο λαχανικό, αλλά είναι επίσης φορτωμένο με πολλές βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Το κατσαρό λάχανο είναι μια μεγάλη πηγή βιταμίνης Α, βιταμίνης C, μαγνησίου, βιταμίνης Β6, χαλκού και σιδήρου, που είναι όλα ευεργετικά για την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Υλικά: 1 φλιτζάνι λάχανο, ¾ φλιτζανιού σπανάκι, ½ τεύτλο με φύλλα, 1 μέτριο μήλο.

Θρεπτικά συστατικά: 134 θερμίδες, 0,9 g λίπος, 3,3 g πρωτεΐνη, 6,2 g φυτικές ίνες, 32,7 g υδατάνθρακες.

Απολαυστικός χυμός ντομάτας

Αυτός ο ευχάριστος συνδυασμός συστατικών που περιέχονται στην ντομάτα μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας για το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ντομάτα πέρα από λαχανικό έκπληξη είναι και ένα «μυστικό» φρούτο και παράλληλα μια μεγάλη πηγή βιταμίνης C και βιταμίνης Α, των δύο δηλαδή βιταμινών που παίζουν βασικό ρόλο στην υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Υλικά: 3 ντομάτες, 2-3 ματσάκια σέλινο με φύλλα, 2 μέτρια καρότα, 1 φλιτζάνι λάχανο, 1 κ.σ. κόλιαντρο, 1 γλυκιά κόκκινη πιπεριά, Σάλτσα Tabasco (για γεύση).

Θρεπτικά συστατικά: 188 θερμίδες, 1,3 g λίπος, 5,6 g πρωτεΐνη, 11,4 g φυτικές ίνες, 37,3 g υδατάνθρακες.

Μια απόλαυση από φρούτα

Αυτός ο χυμός θα ικανοποιήσει όλη την παλέτα της γεύσης σας. Φράουλες, μάνγκο και λάιμ είναι μεγάλες πηγές της βιταμίνης C και της βιταμίνης Α. Αν επιλέξετε να συμπεριλάβετε επίσης και φύτρο σιταριού, θα αποκτήσετε και το προστιθέμενο όφελος της βιταμίνης Ε. Η βιταμίνη Ε είναι ένα αντιοξειδωτικό και βοηθά στην προστασία των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος από τις οξειδωτικές βλάβες.

Υλικά: 1 φλιτζάνι φρέσκιες φράουλες, 1 μάνγκο ξεφλουδισμένο, ¼ λεμονιού χωρίς φλούδα, 1 μέτριο ροδάκινο ξεφλουδισμένο. Προαιρετικά: 4 κουταλιές της σούπας φύτρο σιταριού.

Θρεπτικά συστατικά: 228 θερμίδες, 1,3 g λίπος, 3,2 g πρωτεΐνη, 8,8 g φυτικές ίνες, 58.2 g υδατάνθρακες.

Χυμός ρίζας

Αυτός ο χυμός είναι συνδυασμός από τρία βολβώδη λαχανικά, που το καθένα από μόνο του έχει ιδιότητες τονωτικές για το ανοσοποιητικό σύστημα. Το σέλινο για παράδειγμα, περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνη Α και φυλλικό οξύ, αλλά το πραγματικό μυστικό σ’ αυτό το χυμό είναι τα φύλλα. Τα φύλλα του σέλινου είναι θαυμάσια πηγή βιταμινών Α και Ε. Τα φύλλα των τεύτλων περιέχουν άφθονη ποσότητα βιταμινών C και Α.

Υλικά: 3-4 ματσάκια σέλινου με φύλλα, ½ ρίζα τεύτλων με φύλλα, 2 μεγάλα καρότα.

Θρεπτικά συστατικά: 85 θερμίδες, 0,5 g λίπος, 2,3 g πρωτεΐνη, 5,3 g φυτικές ίνες, 19,3 g υδατάνθρακες.

Πράσινη δύναμη

Πρόκειται για έναν θαυμάσιο συνδυασμό από υγιή πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Λάχανο, σπανάκι, μαϊντανός, παρέχουν ένα σημαντικό ποσό θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων του μαγνησίου, του φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β6, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη βέλτιστη υγεία του ανοσοποιητικού. Η βιταμίνη Β6 ειδικότερα παίζει σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού και την παραγωγή αντισωμάτων.

Υλικά: 1 φλιτζάνι λάχανο, 1 φλιτζάνι σπανάκι, 2 κουταλιές της σούπας μαϊντανό, 1 μικρό αγγούρι, ¼ φλούδα λεμονιού, 1 φλιτζάνι πράσινα σταφύλια.

Θρεπτικά συστατικά: 135 θερμίδες, 0,7 g λίπος, 7,5 g πρωτεΐνη, 6,7 g φυτικές ίνες, 30,6 g υδατάνθρακες.

Χυμός ακτινίδιου και φράουλας

Φράουλες και ακτινίδια είναι γλυκά και νόστιμα φρούτα γεμάτα με βιταμίνη C. Αυτό που κάνει αυτό το χυμό ακόμα καλύτερο είναι η προσθήκη δυόσμου. Ο δυόσμος δεν είναι μόνο ένα βότανο που δίνει στο χυμό ένα άρωμα φρεσκάδας, αλλά αποτελεί παράλληλα και μια πολύ καλή πηγή φυλλικού οξέος, βιταμίνης Α, μαγνησίου και ψευδαργύρου. Η ανεπαρκής πρόσληψη μαγνησίου μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να αφήσει το σώμα ευάλωτο σε λοιμώξεις.

Υλικά: 12 φράουλες, 2 ακτινίδια αποφλοιωμένα, 1 ½ φλιτζάνι φρέσκο ​​δυόσμο.

Θρεπτικά συστατικά: 172 θερμίδες, 1,4 g λίπος, 4,6 g πρωτεΐνη, 6,9 g φυτικές ίνες, 37,9 g υδατάνθρακες.

Xυμός κολοκύθας

Η κολοκύθα δεν είναι μόνο ένα νόστιμο λαχανικό, αλλά είναι επίσης μια πολύ καλή πηγή βιταμίνης Α. Στο χυμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι σπόροι κολοκύθας και αυτό είναι ουσιαστικά το μυστικό του. Οι σπόροι κολοκύθας τονώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα με βιταμίνες όπως η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη Β6 και ο ψευδάργυρος. Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό μέταλλο που βοηθά στην αύξηση της παραγωγής των Τ-κυττάρων, των λευκών αιμοσφαιρίων, των αντισωμάτων, όλων δηλαδή εκείνων των συστατικών που βοηθούν τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις.

Υλικά: 2 φλιτζάνια κολοκύθα κομμένη σε κύβους με το δέρμα και τους σπόρους, 2 μέτρια καρότα, 1 μέτριο μήλο, κανέλα και μοσχοκάρυδο (για τη γεύση).

Θρεπτικά συστατικά: 205 θερμίδες, 0,8 g λίπος, 3,9 g πρωτεΐνη, 8,9 g φυτικές ίνες, 51,9 g υδατάνθρακες.

Δροσερός χυμός καρπουζιού

Το καρπούζι είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης Α, που βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει τις λοιμώξεις. Ο ανανάς και τα πορτοκάλια που επίσης συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτή τη συνταγή περιέχουν άφθονη ποσότητα βιταμίνης C.

Υλικά: 2 φλιτζάνια φρέσκο ​​καρπούζι, ½ φλιτζάνι ανανάς αποφλοιωμένος, 1 πορτοκάλι, αποφλοιωμένο, ½ lime αποφλοιωμένο.

Θρεπτικά συστατικά: 203 θερμίδες, 0,8 g λίπη, 3,7 g πρωτεΐνη, 6,4 g φυτικές ίνες, 52 g υδατάνθρακες.

ΠΗΓΗ : www.medinova.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2021/09/20/10-chymoi-dynamoseis-anosopoiitiko-soy-systima-na-thorakiseis-ton-organismo/