Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει και εσύ, αλλά η προσοχή του fashion crowd έχει στραφεί πλέον προς τη ζωή του Σαββατοκύριακου. Τις βόλτες μας, τις εξόδους μας, τις self care δραστηριότητές μας και τις αποδράσεις που έχουμε αρχίσει σιγά-σιγά να οργανώνουμε. Και αυτό είναι ένα mindset που έχει υιοθετησει η νέα γενιά -προφανώς- αλλά και οι milennials που βαρέθηκαν να είναι δέσμιοι του toxic περιβάλλοντος του γραφείου. Οπότε το τι θα φορέσουμε το Σαββατοκύριακό μας, λοιπόν, είναι μια κάπως σημαντική απόφαση.

Αυτοί είναι οι 5 κορυφαίοι οίκοι μόδας που δεν φοράει ποτέ η Zendaya -Και μόλις αποκαλύφθηκε ο λόγος

Αν μάλιστα παρακολουθήσεις λίγο το content στα social media, θα διαπιστώσεις ότι ακόμα και τα fashion gilrs έχουν αυξήσει το περιεχόμενο που ανεβάζουν από τα ταξίδια και τον ελεύθερο χρόνο τους, παρά από τις επίσημες εμφανίσεις τους. Γιατί η μόδα πάντα ακολουθεί τις ανάγκες της κάθε γυναίκας στο σήμερα. Κάπως έτσι το look του Σαββατοκύριακου έχει γίνει μια ολόκληρη «επιστήμη» και εμείς μπορούμε σήμερα να στρέψουμε την προσοχή μας στο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, μιας και όσο πλησιάζουμε και επίσημα στην έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν (only few days left!), τόσο και εμείς θα πρέπει να μπούμε σε summer mood. Το ίδιο και τα ρούχα μας.

Προφανώς και όταν είσαι σε φάση ξεκούρασης θέλεις να νιώθεις και ξεκούραστη. Άρα η άνεση και το coolness είναι δύο βασικά στοιχεία για το στυλ του Σαββατοκύριακου. Και όσο ακόμα ο καιρός το επιτρέπει θα συνεχίζουμε το layering, θα κάνουμε ενδιαφέροντες συνδυασμούς και θα απολαμβάνουμε το mix and match μέχρι η αφόρητη ζέστη του καλοκαιριού να μας αναγκάσει να στραφούμε στον μινιμαλισμό.

Ξεκινάμε με τα άνετα πουκάμισα και τα 90s τοπάκια της σεζόν, περνάμε στα wide leg παντελόνια και τις loose βερμούδες και συνεχίζουμε με τις midi φούστες με έμπνευση από τα 00s. Προφανώς και τα υφάσματα έχουν ήδη αρχίσει να είναι πιο ελαφριά και αιθέρια, οπότε νιώθουμε την αύρα του καλοκαιριού από τον Μάιο.

Φούξια κοστούμι: Η τέλεια επιλογή για βάφτιση -Η Ζέτα Μακρυπούλια το φόρεσε με fluo πέδιλα

Τα 10 σύνολα που θα αντιγράψεις το Σαββατοκύριακο: