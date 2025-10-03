Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι, μετά τη μεγάλη επιτυχία της περσινής λειτουργίας του πρωτότυπου εργαστηρίου «Μαθαίνω Μαθηματικά Διασκεδάζοντας», αποφασίσαμε τη συνέχισή του και φέτος για τις τάξεις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού.

Κατά την περσινή σχολική χρονιά ( 2024-25) το εργαστήριο λειτούργησε πειραματικά, ώστε να εκτιμήσουμε τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών. Τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά: τα παιδιά προσέγγισαν τα μαθηματικά μέσα από δημιουργικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες, ανακαλύπτοντας τον μαγικό τους κόσμο με έναν ευχάριστο και βιωματικό τρόπο.

Το Μαθηματικό Εργαστήρι αποτελεί μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που στοχεύει να καλλιεργήσει στα παιδιά μια βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση για τα μαθηματικά – πέρα από τα όρια της σχολικής ύλης. Σκοπός του είναι να δείξει ότι τα μαθηματικά δεν είναι μόνο αριθμοί και πράξεις, αλλά ένας συναρπαστικός κόσμος λογικής, φαντασίας και δημιουργικότητας.

Μέσα από το πρόγραμμα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να:

καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τα μαθηματικά με δραστηριότητες ευχάριστες και προσαρμοσμένες στην ηλικία και την τάξη τους,

ενισχύσουν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την ικανότητα στρατηγικής επίλυσης προβλημάτων,

αναγνωρίσουν τις εφαρμογές των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή, κατανοώντας τη χρησιμότητά τους σε πρακτικές καταστάσεις,

συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και γρίφους που μετατρέπουν τη μάθηση σε διασκεδαστική εμπειρία,

δημιουργήσουν γεωμετρικά σχήματα και κατασκευές, καλλιεργώντας παρατηρητικότητα, φαντασία και δημιουργικότητα.

Με λίγα λόγια, το εργαστήρι είναι ένας δημιουργικός χώρος μάθησης, όπου η γνώση αποκτά βιωματική διάσταση και τα παιδιά ανακαλύπτουν τα μαθηματικά ως παιχνίδι, αναζήτηση και δημιουργία.

Όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι στις 15 Οκτωβρίου 2025. https://forms.gle/qkdQYmSiPaMCt2Zi7

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες στο email: emetrikala@gmail.com

Αναμένουμε με χαρά τους μαθητές μας κάθε δεύτερη Πέμπτη ή Παρασκευή, για να συνεχίσουμε μαζί αυτό το συναρπαστικό ταξίδι στη μάθηση και τη δημιουργικότητα!

Η πρόεδρος

Αθανασία Ζαραμπούκα