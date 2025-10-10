Συνελήφθησαν, χθες (09-10-2025) το βράδυ και σήμερα (10-10-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας και της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -2- ημεδαποί, ήτοι μία γυναίκα και ένας άνδρας. Στο πλαίσιο ελέγχων, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν -κατά περίπτωση- μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και μείγματα κάνναβης-καπνού. -Συνελήφθησαν, χθες (09-10-2025) στον Βόλο, -2- άτομα και συγκεκριμένα: το απόγευμα, ένας ημεδαπός άνδρας, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε, κατελήφθη να κατέχει δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -1,8- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν & το βράδυ, μία ημεδαπή γυναίκα, διότι κατελήφθη να κατέχει μία χάρτινη συσκευασία με κοκαΐνη, βάρους -0,1- γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.