Η εντυπωσιακή παραλία με τα τιρκουάζ νερά σε ένα κατάφυτο τοπίο
Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι από τα Καμένα Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστικό της… τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο, που λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική.
Μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι η παρουσία μιας χαριτωμένης οικογένειας από Φώκιες, οι οποίες εδώ και μερικά χρόνια έχουν επιλέξει τα Λιχαδονήσια ως μόνιμη κατοικία τους. Οι εμφανίσεις τους είναι συχνές κατά την διάρκεια της ημέρας και οι πόζες τους για επιδέξιους φωτογράφους ιδιαίτερα εντυπωσιακές.
Δείτε το βίντεο του Drone Travel:
