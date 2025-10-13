Μια ανάσα από τη Λιχάδα της Βόρειας Εύβοιας και απέναντι από τα Καμένα Βούρλα, η περιοχή φυλάει το πολύτιμο μυστικό της… τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο, που λέγονται Λιχαδονήσια και ρίχνουν το γάντι στην Καραϊβική.

To σύμπλεγμα των νησιών είναι δημιούργημα ηφαιστειώδους ενέργειας και αποτελεί έναν ενιαίο ηφαιστειακό σχηματισμό. Το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος λέγεται Μανολιά, είναι κατάφυτο και εκεί βρίσκεται η παραλία μας με τα τιρκουάζ νερά και το καλά οργανωμένο beach bar. Η περιήγηση συνεχίζεται με την εντυπωσιακή επίσκεψη ενός ναυαγίου στα δυτικά του νησιού,μέσα σε μία σειρά από ξέρες,και γίνεται αντιληπτό χωρίς καταδυτικό εξοπλισμό, καθώς είναι προσαραγμένο μόλις στα 6 μέτρα.

Μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις στην ευρύτερη περιοχή είναι η παρουσία μιας χαριτωμένης οικογένειας από Φώκιες, οι οποίες εδώ και μερικά χρόνια έχουν επιλέξει τα Λιχαδονήσια ως μόνιμη κατοικία τους. Οι εμφανίσεις τους είναι συχνές κατά την διάρκεια της ημέρας και οι πόζες τους για επιδέξιους φωτογράφους ιδιαίτερα εντυπωσιακές.