Συνελήφθη, χθες (29-09-2025) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, μία ημεδαπή γυναίκα. Σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καθώς δεν τηρήθηκαν οι όροι έτερης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, με συνολική ποινή φυλάκισης -2- ετών και -6- μηνών και χρηματική ποινή -2.000- ευρώ. -Συνελήφθη, χθες (29-09-2025) το πρωί στον Βόλο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης, βάρους -0,2- γραμμαρίων. -Συνελήφθη, σήμερα (30-09-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -2- νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -3,9- γραμμαρίων, ενώ επιπλέον, στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα. -Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, για κλοπή. Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 23-09-2025 στον Βόλο, ο δράστης μετέβη σε κατάστημα με είδη περιπτέρου ιδιοκτησίας άλλου ημεδαπού άνδρα και αφαίρεσε -3- μπουκάλια αλκοολούχου ποτού.