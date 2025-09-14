Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη συνοικία του Αγίου Νεκταρίου στη Νέα Ιωνία, μετά το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε μια 48χρονη γυναίκα, τα ξημερώματα της Κυριακής

Η άτυχη γυναίκα, οδηγώντας το δίκυκλό της, συγκρούστηκε στη διασταύρωση των οδών Κυρίλλου και Θράκης με αυτοκίνητο που χειριζόταν 20χρονος οδηγός. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα, κομμάτια από το δίκυκλο μηχανάκι της σκόρπισαν στην οδό Κυρρίλου, Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών του ΕΚΑΒ, στο Νοσοκομείο Βόλου απλώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατός της.

Η 48χρονη Ε.Κ. είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ σε φιλικό σπίτι και λίγα λεπτά πριν το μοιραίο δυστύχημα είχε αποχαιρετήσει τη φίλη της για να επιστρέψει στο σπίτι της. Η μοίρα όμως της επιφύλασσε το πιο σκληρό τέλος σε απόσταση αναπνοής από τη γειτονιά της.

Ο σύζυγός της, εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Βόλου, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε βάρδια. Ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά από την Τροχαία και έσπευσε στο «Αχιλλοπούλειο», όπου, μαθαίνοντας την τραγική είδηση, κατέρρευσε.Η τοπική κοινωνία μιλά για μία γυναίκα αγαπητή, που αφήνει πίσω της οικογένεια βυθισμένη στον πόνο και μια γειτονιά συγκλονισμένη. Η Τροχαία Βόλου διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος.

