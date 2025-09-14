H influencer που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών και συγκεκριμένα «ροζ κοκαΐνης»

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος της στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικιάσεων κατήγγειλε ότι η νεαρή γυναίκα δεν είχε επιστρέψει αυτοκίνητο που είχε μισθώσει, ούτε είχε καταβάλει τα μισθώματα ύψους 484 ευρώ.

Το όχημα εντοπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο του νησιού. Όταν στο σημείο έφτασε ομάδα ΔΙΑΣ, η υπόθεση πήρε απρόσμενη τροπή. Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί βρήκαν δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα εντοπίστηκε άδεια οδήγησης στο όνομα άλλης γυναίκας.

Η υπόθεση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν η μητέρα της influencer παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η κόρη, η οποία οδηγήθηκε ενώπιον τακτικού Ανακριτή, ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας μιλώντας στο Mega είπε: «Έγινε συγκεκριμένη έρευνα, η ροζ κοκαΐνη είναι μια μορφή κοκαΐνης που συνηθίζει να υπάρχει το τελευταίο διάστημα – είναι από τις ποικιλίες της κοκαΐνης. Έγινε η σύλληψη και η υπόθεση θα οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει η σύνδεσή το διαδίκτυο με την χρήση».

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η «ροζ κοκαΐνη», γνωστή και ως tuci ή tucibi, δεν είναι πραγματικά κοκαΐνη αλλά ένα συνθετικό μίγμα ουσιών που κυκλοφορεί τα τελευταία χρόνια σε κλαμπ και πάρτι.

Συνήθως περιέχει MDMA (έκσταση), κεταμίνη και μικρές ποσότητες κοκαΐνης ή άλλων διεγερτικών, ενώ το χαρακτηριστικό ροζ χρώμα προέρχεται από χρωστικές που προστίθενται ώστε να ξεχωρίζει και να πουλιέται ακριβότερα.

Επειδή η σύνθεσή της δεν είναι σταθερή και αλλάζει ανάλογα με τον παρασκευαστή, οι επιδράσεις της είναι απρόβλεπτες, προκαλώντας από έντονη ευφορία και ψευδαισθήσεις μέχρι σοβαρά καρδιακά προβλήματα, κρίσεις πανικού ή δηλητηρίαση.

Σε αντίθεση με την «καθαρή» κοκαΐνη, η ροζ κοκαΐνη θεωρείται ακόμη πιο επικίνδυνη ακριβώς επειδή είναι χημικό κοκτέιλ με ασταθή σύσταση.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/astynomiko-reportaz/story/1679243/rodos-afti-einai-i-gnosti-influencer-gia-ypothesi-me-roz-kokaini-paradothike-kai-i-mitera-tis