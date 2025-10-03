Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 6-10-2025 έως και τη Δευτέρα 13-10-2025 και ώρα 23:59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ εξεταστικής περιόδου 2025 μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Οι Εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής για τα επίπεδα:

α) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

β) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Γ2 «άριστη γνώση»), με ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση.

Για τυχόν διευκρινίσεις και πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων στα τηλέφωνα 2431046410 (κ. Δημητρίου Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος τμήματος Δ΄ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) και 2431046443 (κα Παπαστάθη Τάνια, Προϊσταμένη τμήματος Α’ Διοικητικού).