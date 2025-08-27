Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις για ανύπαρκτα κοπάδια προβάτων, με τους αναρτημένους πίνακες του Οργανισμού να αποκαλύπτουν το μέγεθος του σκανδάλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Open, ένα ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη Θεσσαλία φαίνεται να πήρε επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πιο συγκεκριμένα σημαντικά ποσά που άγγιζαν τα 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το ιδιωτικό ΚΤΕΟ έλαβε 140.000 ευρώ το 2023 και 54.000 ευρώ το 2024, χωρίς όμως να έχει δηλώσει κάποιο κοπάδι από πρόβατα.